Brian Van Hinthum

Dinsdag 14 februari 2023 13:01

Het nieuwe seizoen van Ferrari is officieel ingeluid met de onthulling van de SF-23 en daarmee zit de eerste grote taak van Fred Vasseur erop. De nieuwbakken Ferrari-teambaas kijkt uit naar het nieuwe seizoen en vertelt hoe zijn eerste maanden bij de Scuderia zijn bevallen en hoe hij tegen het nieuwe seizoen aankijkt.

Het team van Ferrari is het achtste team dat de nieuwe bolide aan de buitenwereld heeft getoond. Met de SF-23 hoopt de Scuderia na de wederopstanding in 2022 de volgende stap te zetten en een daadwerkelijke gooi richting de titel te doen. Voor Vasseur ligt er een mooie maar zware taak weggelegd: de Fransman moet doorgaan waar de vertrokken Mattia Binotto gebleven is én een stap extra zetten, namelijk de stap richting de wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Uitdagingen overwinnen

In Maranello hunkert men namelijk weer naar eindelijk weer wat succes. De laatste wereldtitel dateert alweer van 2007, toen Kimi Raikkonen zich tot wereldkampioen wist te kronen. "Het is intens. De verantwoordelijkheid bij het team is enorm. We moeten uiteindelijk succesvol zijn en leveren. Het allerbelangrijkste is uiteindelijk om te winnen en de uitdagingen die voor ons liggen te verslaan", vertelt Vasseur tijdens de onthulling van de nieuwe Ferrari.

Unieke lancering

De Fransman vervolgt: 'Het is altijd emotioneel om de lancering te doen. Hoewel mijn bijdrage vrij klein is, weet ik wel hoeveel werk er verricht is aan deze auto. Uiteindelijk is het als je de baan weer op gaat net alsof je op school zit. Het wordt een lang seizoen, maar de motivatie is hoog." Vasseur is ook trotst op de unieke lancering van Ferrari. "Ik denk dat de andere teams het heel online en virtueel deden met de lancering. Hier zitten de tifosi naast de baan. Dat is voor ons de beste manier om toe te leven naar het nieuwe seizoen", besluit hij.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)