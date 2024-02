De suggestie dat de interne machtsstrijd bij Red Bull Racing heeft geleid tot het onderzoek naar teambaas Christian Horner, verwijst Sky Sports F1-verslaggever Craig Slater naar de prullenbak. Volgens de Brit zijn het twee losstaande zaken, die niet door elkaar gehaald moeten worden.

Sinds het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz gaan er geluiden over een mogelijke machtsstrijd bij het Oostenrijkse team. Dat zou verdeeld zijn in twee kampen. Zo zouden de twee aandeelhouders van het merk een kant hebben gekozen. De Thaise meerderheidsaandeelhouder zou vermoedelijk aan de kant van Horner staan, de delegatie in Oostenrijk zou vervolgens weer aan de kant van adviseur Helmut Marko staan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Albon laat zich niet gek maken door interesse van Red Bull: "Tijd zal het leren"

Onderzoek en machtsstrijd staan los van elkaar

Onlangs werden er verbanden getrokken tussen het lopende onderzoek naar Horner en de machtsstrijd. "Vooral online lees je heel veel hierover. Al denk ik dat het echt verkeerd is om dit op die manier te zien. De uitleg die aan mij in Milton Keynes is gegeven, is dat er geen strijd is tussen Salzburg en Milton Keynes over de controle over dit raceteam", zo legt Slater uit bij Sky Sports News.

Daarnaast wijst hij ook naar het verleden: "Je moet natuurlijk niet vergeten dat dit een organisatie is die door Dietrich Mateschitz is opgericht, de miljardair die mede-eigenaar is van de drankfabriek. Hij is een paar maanden geleden overleden en sindsdien heeft Oliver Mintzlaff, de voormalige manager van Red Bull Leipzig, de leiding over de algemene sportieve operatie. Maar dit is mij uitgelegd: ‘het zou ouderwets zijn om een onderzoek als dit te laten leiden door een machtsstrijd die elders gaande is."