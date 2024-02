Het team van McLaren maakte in 2023 een fabelachtige ontwikkeling door en vanaf de achterkant van de grid wist de Britse formatie gedurende het seizoen de weg richting Red Bull zeer knap te vinden. Volgens Mika Hakkinen moet Max Verstappen in 2024 goed in zijn spiegels gaan kijken.

Na een belabberde start van het seizoen voor McLaren, wist het team in de tweede seizoenshelft hard terug te komen. Aan het begin van het jaar stond McLaren in de pikorde ergens onderaan, terwijl men richting het einde van het seizoen regelmatig Red Bull Racing het vuur aan de schenen wist te leggen. De met upgrades sterk verbeterde auto zorgde uiteindelijk voor een aantal prachtige resultaten en zodoende is de hoop richting 2024 groot.

Artikel gaat verder onder video

Druk Verstappen

Ook Hakkinen heeft een hoop vertrouwen in de Britse renstal richting komend seizoen: In gesprek met Bild vertelt hij daarover: "Na een dramatisch begin van het jaar hebben ze enorm goed weten te ontwikkelen en consistent te presteren. Met Lando Norris en Oscar Piastri hebben ze wellicht het beste rijdersduo naast Ferrari. Beide coureurs hebben de potentie om wereldkampioen te worden. Piastri zet druk op Norris. Verstappen gaat dat dit jaar ook voelen."

Verstappen is zich bewust

De waarschuwing zal niet aan dovemansoren gericht zijn. Verstappen is zichzelf ook degelijk bewust van de gevaren van de papayagekleurde bolides. Eerder liet hij zich al lovend uit over McLaren: "Het gaat nu afhangen van hoeveel men verbetert in de winter. Het team dat het indrukwekkendst was achter ons, als je bekijkt waar ze vandaan kwamen, was zeker McLaren. Het ziet ernaar uit dat ze volgend jaar heel sterk zijn."