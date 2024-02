Het grote nieuws in de winterstop was toch wel de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. De man die plek moet gaan maken aan het einde van het seizoen, Carlos Sainz, geeft aan dat hij niet teleurgesteld is, maar dat hij zich zeker weleens beter heeft gevoeld.

Sainz debuteerde in 2015 naast Max Verstappen bij Toro Rosso. Hoewel vooral de Nederlander opviel door zijn acties, deed de Spanjaard het ook niet slecht in zijn debuutjaar. Daar waar Verstappen halverwege 2016 de overstap naar Red Bull Racing maakte, verkaste Sainz halverwege het 2017-seizoen naar Renault. Na één volledige jaar bij de Franzen, verkoos de Spanjaard een avontuur bij McLaren als teamgenoot van Lando Norris. Uiteindelijk mocht Sainz vanaf het 2021-seizoen als Ferrari-coureur gaan racen, maar daar wordt na 2024 een punt achter gezet. Het is nog onduidelijk waar de Spanjaard in de toekomst zal gaan racen, al is zijn naam in het verleden vaak in verband gebracht met het nog nieuw op te richten team van Audi.

'Niet het beste gevoel'

Tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports F1 vertelt Sainz: "Het is zeker niet het beste gevoel om het seizoen te beginnen. Maar op het moment dat ik in Bahrein de helm opzet en het circuit op ga, zal de enige sensatie die ik voel het verlangen zijn om steeds sneller te gaan - en ook te streven naar de overwinning in het wereldkampioenschap." De Spanjaard wil er dus nog alles uithalen in zijn laatste jaar voor de Scuderia.

Geen teleurstelling

Ook is Sainz niet somber over het verliezen van zijn zitje, hij had namelijk al iets langer de tijd om aan de situatie te wennen. "Het gaat goed met mij, maak je geen zorgen. Ik ben niet teleurgesteld. Toen ik Ferrari van binnenuit beleefde, wist ik al een aantal dingen en heb ik mij samen met het team voorbereid op toekomstige veranderingen. Zoals ik al zei, wil ik echter aan niets anders denken dan alles geven in het seizoen dat mij te wachten staat bij Ferrari."

Toekomst

Waar Sainz volgend jaar gaat racen, dat weet hij nog niet. Wel weet de tweevoudig Grand Prix-winnaar wat hij waard is. "Ik ben me ervan bewust hoeveel ik waard ben als coureur. Om deze reden ben ik erg kalm als ik naar de toekomst kijk. Er zullen zeker goede dingen komen, maar voor nu is het mijn doel om het beste van mezelf te geven bij Ferrari."