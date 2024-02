Hoe laat en waar kun je de lancering van de auto en livery van Ferrari bekijken?

Ferrari gaat op 13 februari de auto en livery voor het seizoen 2024 openbaren aan de buitenwereld. Waar kun je de show zien en hoe laat gaat de lancering van de SF24 beginnen?

Ferrari is het meest succesvolle en historische team in de geschiedenis van F1, met coureurs als Ayrton Senna, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Michael Schumacher en Alain Prost die in het verleden voor het team reden. Het laatste kampioenschap stamt echter uit 2008. Sindsdien is het team eigenlijk altijd op de tweede of derde plaats bij de constructeurs te vinden en werd het telkens door Mercedes of Red Bull Racing verslagen.

2024 lancering Ferrari

Ferrari hoopt dat het team in 2024 weer eens kans maakt op de titel, maar de tweede plaats in duel met McLaren en Mercedes lijkt al een hele uitdaging te worden voor Charles Leclerc en zijn team. In 2024 heeft hij Carlos Sainz nog naast zich, maar vanaf 2025 komt Lewis Hamilton het Italiaanse team versterken.

Voor de lancering van de auto voor het seizoen 2024, de SF24, moeten de fans om 12:00 uur Nederlandse tijd inschakelen. Er zal een stream zijn op het YouTube-kanaal van Ferrari.