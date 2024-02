Hoe kan je de lancering van de allereerste auto en livery van Visa Cash App RB bekijken?

Visa Cash App gaat op donderdag 8 februari, voor Nederlanders vrijdag 9 februari 2024, in Las Vegas haar eerste livery en auto lanceren. Waar en hoe laat kun je de lancering volgen?

Het is een rommelige periode geweest voor Visa Cash App RB, dat vorig jaar besloot na 2023 afscheid te nemen van AlphaTauri als titelsponsor en een andere weg en aanpak te kiezen. Visa Cash App RB zal vanaf 2024 de teamnaam zijn van het team dat ook wel bekend staat als het zusterteam van Red Bull Racing. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda zijn in 2024, net zoals tijdens het merendeel van 2023, de coureurs van het team.

Veel veranderingen

Het team heeft op organisatorisch gebied ook veel veranderingen doorgemaakt. Zo is Peter Bayer nu de CEO, Laurent Mekies de teambaas van het team en vervanger van de vertrokken Franz Tost. Daarnaast kondigde het team begin 2024 ook de komst aan van Tim Goss als Chief Technical Officer, Alan Permane als Racing Director en Guillaume Cattelani als Deputy Technical Director. Daarmee is de organisatie compleet en kan de focus op de prestaties op de baan.

Waar en hoe laat?

Visa Cash App RB gaat op donderdag 8 februari 2024 in Las Vegas de eerste auto en livery van het team onthullen, waarbij de verwachting is dat de kleurstelling er compleet anders uit gaat zien dan tijdens de periode van AlphaTauri. Aangezien de lancering in Las Vegas is, zal in Nederland de lancering in de vroege ochtend zijn van 9 februari. De stream begint om 10:15 uur Pacific Time, wat 07:15 uur Nederlandse tijd is op vrijdagochtend 9 februari.