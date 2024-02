Liam Lawson zal, ondanks een succesvolle invalbeurt in 2023, in 2024 wederom langs de zijlijn staan. De Nieuw-Zeelander legt in gesprek met de Herald uit dat de Red Bull-opleiding enorm pittig is, maar dat dit ook enorm helpt om sterker te worden en uiteindelijk de Formule 1 te bereiken.

Lawson werd in Zandvoort opgeroepen, nadat Daniel Ricciardo zijn pols brak tijdens de vrije training. De Nieuw-Zeelander wist zijn zenuwen te bedwingen en maakte vooral geen domme fouten. Het heeft ervoor gezorgd dat de fans Lawson hebben omarmd en wel op de startgrid willen zien. Toch is er op dit moment geen plek bij Red Bull Racing en ook bij het opleidingsteam zijn de zitjes bezet.

Stressvolle periode

Lawson heeft inmiddels vijf jaar doorgebracht bij het opleidingsprogramma van Red Bull Racing en legt dat de druk er meteen op zat. "Als je 16 jaar oud bent en telefoontjes krijgt waarin je wordt verteld dat als je de volgende race niet presteert, je uit het programma valt, dan is het natuurlijk behoorlijk stressvol om dat vanaf jonge leeftijd te hebben." Toch had hij in die tijd een masker op: "Toen ik die leeftijd had, herinner ik me dat het erg stressvol was. Ik heb altijd geprobeerd te laten zien dat dat niet zo was, maar ik herinner me dat het soms behoorlijk wreed was. Maar ik denk dat als je daar elk jaar mee te maken krijgt, vooral vanaf die leeftijd, als je de leeftijd bereikt die ik nu heb, ik dat al vijf jaar heb."

Uiteindelijk kon Lawson de lessen waarderen, zo legt hij uit: "Het maakt je als coureur absoluut sterker, vooral als je probeert in de Formule 1 te stappen. Dat brengt een enorme druk met zich mee. De hele wereld kijkt naar je en ik denk dat ik er waarschijnlijk niet zo klaar voor zou zijn geweest als ik niet vanaf jonge leeftijd met die hogedruksituaties had omgegaan."

Wachten op kansje

Lawson is zich bewust van de positie binnen het Red Bull-programma en hoewel hij vorig seizoen in actie mocht komen tijdens vijf Grands Prix, wacht hij nu simpelweg zijn kans af. "Het is altijd gewoon vooruitgaan, werken aan dingen en proberen dat zo snel mogelijk te laten gebeuren."