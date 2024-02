Lewis Hamilton mag zich vanaf 2025 officieel een Ferrari-coureur noemen, maar volgens Giedo van der Garde was het plan om in 2024 al aan te sluiten. De Brit maakte vorige week de transfer bekend en vooral de timing was een verrassing.

Niet vaak wordt een transfer al een seizoen van tevoren aangekondigd. In het geval van Hamilton is dat echter wel zo en dat heeft volgens Van Der Garde te maken met de status van Carlos Sainz. De Spanjaard zit nog tot het einde van 2024 achter het stuur van de rode bolide, maar geeft dat zitje over aan de zevenvoudig kampioen.

Clausule Sainz

In de DRS: De Race Show legt Van Der Garde uit dat de stap van Hamilton naar Ferrari al een tijdje in de maak was. "Ik heb natuurlijk contact gehad binnen Ferrari en ze waren al redelijk dichtbij voor dit jaar. Het probleem was echter dat Sainz een clausule in zijn contract had om met een jaar te verlengen. Dat was aan de kant van Sainz voor 2024 en niet aan de kant van Ferrari. Ferrari wilde er eigenlijk vanaf en wilde Hamilton al voor dit jaar hebben."

Doorgeschoven naar 2025

Volgens Van Der Garde heeft Sainz Ferrari simpelweg aan het contract gehouden. "De optie lag bij Sainz en hij heeft die gewoon gelicht. 'Kijk ik blijf gewoon bij Ferrari want ik zit gewoon goed en ik heb een prima jaar achter de rug gehad. Als de auto beter wordt, dan kan ik nog een paar races winnen.' Dus de mensen binnen Ferrari en Hamilton hebben dat doorgezet naar 2025", aldus Van Der Garde.

De timing van de bekendmaking van het nieuws vindt Van Der Garde overigens wel opmerkelijk. Dit zou te maken kunnen hebben met de wens van Sainz. Die heeft in het verleden namelijk meermaals uitgesproken dat hij voor het seizoen start, wilde weten waar hij aan toe is.