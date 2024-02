Het Formule 1-team van Ferrari heeft voor het eerst de motor van de SF-24 aangeslingerd, de auto waarmee Charles Leclerc en Carlos Sainz aankomend seizoen de strijd aangaan.

Het nieuwe jaar in de Formule 1 kan voor Ferrari nu echt beginnen. De grootmacht uit Maranello heeft beelden gedeeld van het moment waarop de auto voor aankomend seizoen, de SF-24, voor het eerst wordt aangeslingerd in de fabriek. In de video die op social media is geplaatst, is alleen het geluid van de motor te horen. De auto zelf wordt vakkundig buiten beeld gehouden. De autopresentatie van Ferrari staat gepland voor dinsdag 13 februari. Daarmee is het het zevende team dat de nieuwe bolide wereldkundig maakt.

