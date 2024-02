Lewis Hamilton zal vanaf het seizoen van 2025 rijden voor het Formule 1-team van Ferrari. Dit gaat hij doen aan de zijde van Charles Leclerc, die kortgeleden zijn contract verlengde bij de Scuderia. Leclerc zou echter 'geschokt en teleurgesteld' hebben gereageerd op de komst van de zevenvoudig wereldkampioen. Dit omdat hij totaal niet op de hoogte was van de onderhandelingen.

Afgelopen donderdag werd als donderslag bij heldere hemel bekendgemaakt dat Hamilton na het aankomende seizoen vertrekt bij Mercedes. Na een dienstverband van twaalf jaar - en zes behaalde coureurstitels - zal hij de deur achter zich dicht trekken bij de Duitse renstal om zijn carrière daarna te vervolgen bij Ferrari. Bij de Italiaanse grootmacht neemt hij het stoeltje over van Carlos Sainz Jr., met wie Ferrari besloot de contractonderhandelingen niet door te zetten. Leclerc krijgt zodoende vanaf volgend seizoen een nieuwe teamgenoot, iets waar hij zelf ook totaal niet van op de hoogte was, zo meldt het Italiaanse Corriere dello Sport.

Leclerc pas laat op de hoogte van komst Hamilton

Hoewel uit de eerste berichten - na het nieuws omtrent de overstap van Hamilton - bleek dat Leclerc ernaar uit keek om samen te werken met de zevenvoudig wereldkampioen, beweert de Italiaanse media dat de vork iets anders in de steel zit. Leclerc en zijn management zouden ervan balen dat zij pas op het laatste moment op de hoogte zijn gesteld van de komst van de Britse superster. Ferrari bracht Leclerc naar verluidt pas op de hoogte toen hij al lang en breed zijn krabbel had gezet onder een nieuw contract. Onder het management van de Monegask bestaan er ernstige zorgen over de mogelijke reputatieschade die Hamilton aan Leclerc kan toebrengen.

Leclerc en management 'geschokt en teleurgesteld'

'Als Leclerc hem (Hamilton, red.) voorblijft, zal hij een held zijn, maar als hij achter hem zit zal zijn reputatie als de voorbestemde coureur worden aangetast', zo schrijft het Italiaanse medium. 'De Monegask en zijn entourage waren geschokt en teleurgesteld door de beslissing van Ferrari, omdat zij op het moment dat de verlenging werd getekend - slechts een week geleden - geen idee hadden wat er stond te gebeuren.'