De Formule 1 en MotoGP zijn twee uiterst populaire raceklassen, die door miljoenen mensen wereldwijd worden bekeken. Het is dan ook een droom voor beide partijen om ooit eens een gezamenlijk Grand Prix-weekend te organiseren, waarbij er gelijktijdig geracet wordt op hetzelfde circuit. Recent is dit plan wederom besproken, zo laat Dorna-baas Carmelo Ezpeleta weten.

Zowel de Formule 1- als MotoGP-kampioenschappen trekken ieder jaar veel bekijks, zowel op de tribunes als op televisie. De twee raceklassen proberen hun kalenders dan ook dusdanig op elkaar af te stemmen zodat er zo min mogelijk overlap is. Deze uitdaging wordt echter steeds groter nu beide kampioenschappen hun kalenders steeds verder uitbreiden. De Formule 1 hoopt dit jaar 24 races af te werken, terwijl de MotoGP met 22 races ook een vol programma klaar heeft staan. Vorig jaar 'clashten' de twee sporten al met elkaar, toen de seizoenfinales tegelijk vielen. Het organiseren van een gezamenlijke Grand Prix zou uitkomst kunnen bieden, maar er zijn veel obstakels.

F1 en MotoGP praten over gezamenlijk raceweekend

Terwijl de Formule 1 haar seizoenfinale afwerkte in Abu Dhabi, deed de MotoGP dat op hetzelfde moment in Valencia. Wanneer beide kampioenschappen gezamenlijk een aantal weekenden zouden afwerken, is dit probleem eenvoudiger te voorkomen. Ezpeleta hoopt dat het hier ooit van komt en zegt dat de gesprekken over zo'n constructie nog steeds gaande zijn met Formule 1-baas Stefano Domenicali.

"Met Stefano Domenicali, met wie ik al vele jaren een buitengewone relatie heb, hebben we hier lang over nagedacht", zo vertelt de Dorna-baas in gesprek met het Spaanse Marca.

Haken en ogen

Er zitten echter veel haken en ogen aan het idee. Zo moeten de circuits voor beide raceklassen gehomologeerd zijn en zullen er tussen de sessies door aanpassingen moeten worden gedaan aan de baan. De MotoGP werkt bijvoorbeeld steeds vaker met luchtkussens in de bochten, terwijl de Formule 1 vaak gebruikmaakt van de Tecpro-barriers.

Ook zijn er logistieke struikelblokken, want hoe deel je bijvoorbeeld de paddock in met de aanwezigheid van al deze verschillende teams? En wat te denken van de sponsoren, die gezamenlijk de verdeling van de inkomsten moeten overeenkomen.

Ezpeleta erkent dat het absoluut niet eenvoudig is, maar hoopt dat het spoedig werkelijkheid kan worden. "Het is niet makkelijk, maar we denken er altijd aan. Als het kan, zullen we het doen", zo blijft hij hoopvol.