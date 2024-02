De poging van Michael Andretti om een nieuw Formule 1-team naar de grid te brengen, is voorlopig afgewezen. De FOM legde vorige week middels een verklaring uit waarom de Amerikaanse renstal geen kansen krijgt. Nu blijkt dat Andretti ook een cruciale mail gemist zou hebben.

Vorige week maakte men bekend dat de poging van Andretti om een elfde team op de grid te krijgen voorlopig afgewezen is. Na lang vergaderen, roepen in de media en gesteggel tussen teams, heeft de FOM op dit moment definitief een streep gehaald door het toelaten van Andretti's team vanaf 2025. Eerder lieten al meerdere teams weten geen heil te zien in het toelaten van een elfde renstal. Mede omdat dit natuurlijk een hoop in het te verdienen geld zou schelen voor de teams die al in de Formule 1 rijden.

Verschillende redenen

In een statement van de FOM vallen verschillende redenen te lezen voor het afwijzen van het 'bid'. Zo wordt er onder meer gezegd dat de naam van Andretti - de wereldkampioen van 1978 - niet aansprekend genoeg zou zijn. Ook wordt er getwijfeld aan het niveau van het nieuwe Amerikaanse team. Volgens de FOM zou het nieuwe team niet meteen competitief genoeg zijn. Bovendien gaf men aan dat Andretti ook per e-mail uitgenodigd was om op 12 december een meeting bij te wonen om de aanvraag te bespreken. Daar werd echter niet op gereageerd, wat dus weer tegen het zere been van de FOM was.

E-mail in spamfolder

Dat Andretti niet op die uitnodiging ingegaan is, heeft wel een hele bijzondere reden. Associated Press heeft namelijk bijzondere informatie: de e-mail van de FOM aan het adres van Andretti is in de spambox van het team beland. Om die reden is men dus nooit ingegaan op de uitnodiging om op kantoor te komen praten over de plannen om vanaf 2025 in de Formule 1 mee te gaan doen. "We waren ons niet bewust van het offer voor een meeting en zouden een meeting met Formula One Management nooit afwijzen", zegt het team in een verklaring. Daarvoor lijkt het voorlopig te laat. Vanaf 2028 zouden er nieuwe kansen zijn op deelname aan de Formule 1.