Het team van McLaren is het volgende team dat de wagen aan de buitenwereld heeft getoond en met de MCL60 hoopt de Britse renstal in 2023 jacht te maken richting de top van de Formule 1. CEO Zak Brown en nieuwbakken teambaas Andrea Stella zijn trots en kijken uit naar het nieuwe seizoen.

McLaren heeft maandagavond als zesde team van het veld de nieuwe bolide voor 2023 aan de buitenwereld getoond en met de McLaren MCL60 hoopt men Lando Norris en Oscar Piastri een auto te hebben gegeven om mee te doen om de overwinningen. Vorig jaar leek de Britse renstal er tijdens de testdagen meer dan uitstekend bij te zitten, maar viel men vroeg in het seizoen toch een redelijk eind terug in de pikorde. Uiteindelijk kwam met niet verder dan de vijfde plek in het constructeurskampioenschap en dat stelde dus teleur.

Brown

Dit jaar is McLaren bezig aan het 60-jarig jubileum en CEO Brown hoopt dat feestelijke aantal op te leuken met goede resultaten. "Onze line-up voor dit jaar is enorm veelbelovend. Met Lando hebben we een intelligente coureur vol vertrouwen en met geweldige snelheid. Hij wordt vergezeld door één van de grootste opkomende talenten in de motorsport in de vorm van Oscar. 2022 was een behoorlijk uitdagend seizoen. We hebben er een hoop van geleerd en hard gewerkt om ons voor te bereiden op het nieuwe jaar. Onder leiding van Andrea Stella, die naar voren geschoven is naar de rol van teambaas in december 2022, hebben we een geweldig team om het nieuwe seizoen mee aan te vallen."

Stella

De al even door Brown genoemde nieuwe teambaas Stella kijkt ook enorm uit naar het nieuwe seizoen. "Het is een eer om McLaren te mogen leiden in het zestigjarige jubileumseizoen. We hebben een vastberaden en getalenteerde groep bij McLaren en kijken ernaar uit om te gaan racen met de MCL60. Vooral na al het harde werk en de tomeloze inzet van de afgelopen maanden in elk gebied van het team. We weten dat we een hoop werk te doen hebben tijdens het ingaan van het 2023-seizoen, maar iedereen in het team is volledig gefocust en vastberaden om ons zestigjarig jubileum een speciale te maken."

