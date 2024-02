Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen bij het team van Mercedes voor een avontuur bij het team van Ferrari. Het is voor het eerst sinds 2014 dat we Hamilton in andere kleuren op de grid gaan zien. Op Instagram neemt Hamilton alvast de tijd om iedereen van Mercedes te bedanken.

De afgelopen dagen werd de Formule 1-wereld even hardhandig uit de winterslaap ontwaakt. Na een aantal rustige maanden, kwamen Hamilton en Ferrari ineens met wereldnieuws: de Brit vertrekt na dit seizoen bij het team van Mercedes voor een avontuur bij het illustere Italiaanse team. De 39-jarige coureur - goed voor zeven wereldkampioenschappen in de koningsklasse - gaat in de herfst van zijn carrière voor zijn gedroomde avontuur in Maranello. In Italiaanse dienst hoopt de Brit nog één keer te gaan voor zijn gedroomde achtste wereldtitel.

Zware beslissing

Met de transfer moet hij natuurlijk wel de deur achter zich dichttrekken bij het team van Mercedes, de formatie waar hij grote successen mee boekte. Zes wereldtitels pakte de man uit Stevenage in dienst van de Zilverpijlen en dus is het vertrek natuurlijk ook een bron voor emoties. "Mercedes is een groot onderdeel van mijn leven geweest sinds ik dertien jaar oud was. Dit is dus één van de zwaarste beslissingen uit mijn leven geweest. Ík ben ontzettend trots op alles wat we samen bereikt hebben en ben heel dankbaar voor al het harde werk en de toewijding die ik van iedereen heb heb gekregen."

Wolff en Lauda

Vervolgens licht Hamilton er twee personen in het bijzonder uit: "Natuurlijk Toto, voor zijn vriendschap, begeleiding en leiderschap. Samen hebben we een hoop titels gewonnen, records gebroken en zijn we het beste duo coureur/team aller tijden geworden in de historie van de Formule 1. Natuurlijk kan ik Niki [Lauda] niet vergeten. Hij was een enorme supporter van mij en ik mis hem nog elke dag." Ten slotte bedankt hij de rest van het team: "Ik wil mijn waardering voor het hele bestuur van Mercedez-Benz uitspreken en iedereen van het bedrijf in Duitsland en de rest van de wereld voor de support over de afgelopen 26 jaar."