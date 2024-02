Aandelenkoers Ferrari bereikt recordhoogte op dag van Hamilton-aankondiging

Ferrari heeft gisteren een absolute topdag beleefd op de beurs. Het Italiaanse automerk presenteerde haar positieve kwartaal- en jaarcijfers en deed daar nog een schepje bovenop met de aankondiging van de komst van Lewis Hamilton naar het Formule 1-team in 2025. Dit nieuws zorgde voor een absolute piek in de aandelenkoers.

De aandelenkoers van Ferrari NV wist gisteren een recordhoogte te bereiken van zo'n 361 euro (hoog). In de beursgrafiek is goed te zien hoe de koers gisteren rond het middaguur een enorme vlucht naar boven nam. Dit is ongeveer hetzelfde moment waarop diverse media begonnen te bevestigen dat de deal tussen Ferrari en Hamilton zo goed als zeker rond was. Echter kan de enorme stijging in de aandelenprijs ook niet los gezien worden van de positieve kwartaal- en jaarcijfers die Ferrari die dag publiceerde. Het hoogste koerspunt werd bereikt kort nadat de Italiaanse renstal had bevestigd dat Hamilton inderdaad de gelederen komt versterken vanaf 2025.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton heeft financiële impact op Ferrari

Ferrari heeft ongetwijfeld fors geïnvesteerd om de komst van Hamilton mogelijk te kunnen maken, maar de zevenvoudig wereldkampioen brengt - nog los van de stijgende aandelenkoers - ook behoorlijk wat geld in het laatje voor het team. De merchandise verkoop zal bijvoorbeeld enorm profiteren van de komst van de superster. Daarnaast zal de aandacht binnen de Formule 1 nóg meer op Ferrari worden gericht, nu het team uit Maranello de meest succesvolle coureur ter wereld aan boord heeft. Daarnaast is er vanuit beide kampen de hoop dat Hamilton het team naar een hoger niveau kan tillen, waardoor er weer prijzen (en dus ook geld) binnengehaald kunnen worden. .