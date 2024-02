Dat er de afgelopen weken veel geruchten en ontwikkelingen zijn geweest als het gaat om nieuwe Grands Prix voor F1, is een understatement. De vraag is vooral waarom er de laatste tijd ineens op dit vlak zoveel is gebeurd?

Sinds het nieuwe tijdperk in 2014 begon is het rap gegaan met de toename van het aantal races tijdens een seizoen. De Formule 1 begon in de beginjaren (1950 tot en met 1957) met zeven, acht of negen races op de kalender en natuurlijk ook een compleet ander puntensysteem. Gedurende de periode daarna kwam het aantal, op wat uitzonderingen na, uit op tien tot dertien races per seizoen. Vanaf het jaar 1973 begon het aantal echter weer toe te nemen en brak de periode aan dat er vijftien tot zeventien races in een seizoen verreden werden. Vervolgens duurde het weer tot 2004 voordat er weer wat races bij zouden komen. Het aantal lag tussen 2004 en 2009 vaak tussen de zeventien en negentien races.

2012 belangrijk jaar

In 2012, twee jaar voor het begin van een nieuw tijdperk in F1, kwam het aantal races voor het eerst op twintig races uit. In de drie jaar die daarop zouden volgen, bleef het aantal op negentien races staan. Vervolgens werden er in 2016, 2018 en 2019 al 21 races verreden, een ontwikkeling die vervolgens in 2020 kort werd gestopt door de coronacrisis. In 2021 brak echter vervolgens de volgende periode aan.

24 races in een seizoen

In 2021, 2022 en 2023 was het al de bedoeling dat er 24 races verreden zouden worden, maar elk seizoen werd er weer roet in het eten gegooid. De Grand Prix van China kon tijdens de coronacrisis geen doorgang vinden in 2021, 2022 en 2023, terwijl er ook andere races waren die afvielen vanwege corona of, zoals in 2023 de Grand Prix van Emilia-Romagna, slechte weersomstandigheden. In 2024 moet het aantal van 24 races, met dus de race in China, dan eindelijk gehaald worden. Het zou een record zijn en tevens het maximale dat volgens de huidige regels is toegestaan.

Concorde Agreement

Het Concorde Agreement is een overeenkomst die de FIA, de F1-teams en de FOM hebben ondertekend. In dit contract staan veel reglementen, waaronder het maximaal aantal races dat verreden mag worden tijdens een seizoen. Het huidige Concorde Agreement stelt dat 24 het maximale aantal races is dat tijdens een seizoen verreden mag worden. Hier zit de Formule 1 de afgelopen jaren dus al aan. Het huidige Concorde Agreement is nog geldig tot eind 2025, waardoor ook voor het seizoen 2025 dus 24 races nog het maximaal haalbare is.

2026 en daarna

Op de achtergrond zijn alle partijen bezig met het nieuwe Concorde Agreement, waardoor dus onder meer het aantal races in een seizoen kan worden aangepast. De kans is vrij groot dat de FIA en de FOM interesse hebben in het vergroten van de kalender vanwege de mogelijke financiële winst en de vraag vanuit verschillende landen om races te organiseren, terwijl de F1-teams hier wellicht iets meer twijfels bij hebben. In 2023 werd het al duidelijk dat alle werknemers tijdens een kalender van 22 races tot het uiterste moeten gaan gedurende het seizoen. Dit zal in 2024 met nog twee races erbij niet minder worden. De vraag is dus of de F1-teams akkoord zullen gaan met een toename van het aantal races.

Verklaring voor ontwikkelingen en geruchten?

Gezien het feit dat er voor 2026 een nieuw Concorde Agreement aan zit te komen, is het geen toeval dat alle geruchten omtrent nieuwe races melden dat het vanaf 2026 of later zal zijn dat ze eventueel aan de kalender worden toegevoegd. De Grand Prix van Madrid is al bevestigd voor 2026, terwijl de andere geruchten ook melding maken van dat jaar of zelfs later. Dit is omdat er dan wellicht ruimte is voor meer races en organisaties en ook F1 kansen ziet om uit te breiden. Dit is voor nu echter vanuit beide kampen echter wel een aanname, aangezien het Concorde Agreement nog niet daar is en er geen enkele garantie is dat er vanaf 2026 meer races op de kalender kunnen en mogen staan.

Geruchten en ontwikkelingen

Zoals gezegd is de Grand Prix van Madrid voor het seizoen 2026 en daarna al bevestigd. Rondom deze bevestiging waren er echter ook andere geruchten. Zo heeft F1 handelsmerken aangevraagd voor een race in de straten van Chicago, maar gaan de onderhandelingen nog niet heel erg soepel. Ook zijn er geruchten over een race in Osaka, terwijl met hulp van Giancarlo Fisichella er een mogelijkheid gaat bestaan om op het eiland Zanzibar in Tanzania een toekomstige race te organiseren. Tot slot is er nog Petronas, dat als naamgever van het Sepang International Circuit een poging wil wagen om de Grand Prix van Maleisië vanaf 2026 weer op de kalender te krijgen.

Conclusie

De reden voor het hoge aantal geruchten en ontwikkelingen rondom nieuwe races in F1 lijkt vooral te zijn vanwege het Concorde Agreement, dat vanaf 2026 dus meer dan 24 races toe zou kunnen staan op de F1-kalender. Alle geruchten rondom Zanzibar, Maleisië, Osaka en Chicago en de bevestiging van de Grand Prix van Madrid noemen als doel 2026 of later, wat geen toeval is. De vraag is echter vooral op F1-teams in gaan stemmen met meer races op de kalender, vanwege de angst dat het voor oververmoeide werknemers kan gaan zorgen. FIA en organisaties van verschillende toekomstige races lijken al een beetje rekening te houden met meer races, maar voor nu is het vanuit hun oogpunt niet veel meer dan een aanname.