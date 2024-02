Het lijkt een kwestie van tijd voor de aankondiging van Lewis Hamilton naar Ferrari wereldkundig wordt en daarmee hebben we één van de meest spraakmakende transfers van de afgelopen jaren te pakken. Ernest Knoors, voormalig engineer bij het team van Ferrari, heeft een hoop vraagtekens bij het nieuws.

Donderdagochtend circuleerden plotseling de eerste berichten over een mogelijke overstap van Hamilton richting Ferrari rond en met de minuut leken de geruchten serieuzer te worden. Inmiddels lijkt het bijna zeker dat de zevenvoudig wereldkampioen inderdaad na dit seizoen de overstap naar Maranello gaat maken om daar teamgenoten te worden met Charles Leclerc. Een overstap die voor veel sensatie zorgt onder Formule 1-fans. Het betekent ook dat Carlos Sainz het veld zal ruimen bij de Italiaanse formatie.

Artikel gaat verder onder video

Geen nummer één

Knoors was voor zeven jaar bij het team actief en weet dus wel hoe het eraan toegaat bij Ferrari. Hij begrijpt de situatie niet helemaal, vertelt hij in De Telegraaf: "Ik vind het moeilijk te rijmen met de recente, lange contractverlenging van Charles Leclerc. Het leek er juist op dat Ferrari zou gaan wedden op één paard; Leclerc dus. Nu maak je hem toch ook wat onzeker. Ze kennen zijn rijstijl en normaliter ontwikkel je dan ook de auto vóór hem. Iemand als Hamilton heeft natuurlijk zijn eigen eisen. Dat vind ik het zwakke van Ferrari de laatste jaren. Ze hebben bij Ferrari duidelijk moeite om een duidelijke nummer 1-rijder aan te wijzen.”

Chaos en onrust

Bovendien denkt de voormalig medewerker dat de komst van de Brit voor een hoop onrust binnen de vaak al zo chaotische organisatie kan zorgen: "Ik kan me voorstellen dat Hamilton ook wat eigen mensen wil meenemen en dat Ferrari daar misschien eveneens op inzet. Dan creëer je toch onrust binnen zo’n organisatie. En we moeten niet vergeten dat we in 2026 weer een enorme regelverandering krijgen. Voor de sport is dit fantastisch. Max Verstappen die het opneemt tegen Lewis Hamilton in een Ferrari; dat is een verhaal natuurlijk. De Formule 1 en de fans zullen het prachtig vinden. Maar ik weet niet of dit voor Ferrari als team zijnde de beste stap is.”