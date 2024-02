Het begint er steeds meer op te lijken dat Lewis Hamilton het team van Ferrari gaat versterken in 2025 of misschien zelfs al eerder. Eerder zagen we al een bepaalde 'easter egg' in een sponsordeal van Ferrari. Nu blijkt ook dat Charles Leclerc in een eerder stadium al hoopte op de Brit als teamgenoot.

De laatste seizoenen zijn we zelden tot niet verwend wat betreft opvallende stoeltjeswissels bij de teams, maar nu lijkt dan één van de grootste transfers van de afgelopen jaren aanstaande. Hamilton lijkt namelijk op het punt te staan om zijn krabbel te gaan zetten onder een contract bij het team van Ferrari. Volgens verschillende internationale media is het in ieder geval in kannen en kruiken dat de zevenvoudig wereldkampioen vanaf 2025 het rood van de illustere Italiaanse formatie zal gaan verdedigen.

Hallo, Lewis

En daarmee lijkt er in ieder geval een wens van Leclerc in vervulling te gaan als we de archieven van 2023 induiken. Vorig seizoen hoorden we natuurlijk ook al verschillende geruchten over een mogelijke overgang van Hamilton naar het Italiaanse team, al bleken die toen niet waar te zijn. Leclerc kreeg destijds de vraag wat hij zoekt in een teamgenoot bij Ferrari. Het antwoord van de man uit Monte Carlo was duidelijk: "Hallo, Lewis", zei de Monegask lachend richting Hamilton die destijds naast hem op de persconferentie zat. Voorspellende gave of wist hij toen al meer?