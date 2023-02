Wordt Tsunoda de grote man bij AlphaTauri of drukt De Vries meteen zijn stempel?

Lars Leeftink

Maandag 13 februari 2023 16:39

Nu Pierre Gasly vertrokken is naar Alpine, is Yuki Tsunoda de meest ervaren F1-coureur binnen het team van AlphaTauri. Er zal in 2023 naar hem gekeken worden, want er zal verwacht worden dat hij de volgende stap in zijn ontwikkeling gaat zetten. Met Nyck de Vries heeft Tsunoda echter een teamgenoot in huis die elke kans zal grijpen die Tsunoda laat liggen. Kan de jonge Japanner de extra verantwoordelijkheid in 2023 aan?

De afgelopen twee jaar werd Tsunoda vooral bekend om zijn karakter buiten de baan en zijn overtredingen op de baan. De Japanner kreeg veel straffen en penaltypunten de afgelopen jaren en was eigenlijk constant achter Gasly de tweede coureur binnen AlphaTauri. Nu de Fransman weg is, zal het team van Tsunoda verwachten dat hij de leiding neemt en de kopman wordt. Dit omdat hij de meeste ervaring heeft binnen het team en De Vries vooral buiten de Formule 1 veel race-ervaring heeft opgedaan. De vraag is of Tsunoda deze kans ook gaat grijpen. Het zou een volgende stap in de carrière van Tsunoda zijn.

Karten

In 2010 begon Tsunoda met racen in de kartwereld, toen hij actief was in het JAF Junior Karting Championship. Tsunoda begon zich op te werken richting regionale raceklassen in 2013 en uiteindelijk het Japanse nationale kampioenschap in 2014. Dit zou de Japanner twee jaar doen, een periode waarin hij niet per se qua resultaten opviel. Wel studeerde hij in 2016 af bij de Honda's Suzuka Circuit Racing School. Vervolgens liet hij het karten achter zich en was hij officieel lid van het Honda Formula Dream Project. Vervolgens was het in 2016 tijd voor zijn debuut in het single-seater racen.

Vervolg

Tsunoda zou in de Japanse Formule 4 uitkomen tijdens het seizoen 2016, 2017 en 2018. Tijdens zijn eerste seizoen reed hij maar twee races, maar haalde hij wel meteen het podium. Dit deed hij toen nog namens het Sutekina Racing Team. De twee jaar daarna mocht hij namens het Honda Formula Dream Project in de Japanse Formule 4 uitkomen, en werd hij derde in 2015 en kampioen in 2016 met 173 en 245 punten. Er werden tijdens die twee seizoenen tien zeges geboekt door Tsunoda, die zeventien keer op het podium terechtkwam. In 2019 was het tijd voor de volgende stap.

Tsunoda was in 2019 actief in de Formule 3 namens Jenzer Motorsport en werd toen negende met 67 punten en een overwinning. Ondertussen deed hij ook mee aan de Macau Grand Prix en het Euroformula Open Championship namens Motpark. Met een elfde en vierde plaats maakte hij ook daar indruk. In 2020 was het al tijd voor de Formule 2, waar hij 24 races reed namens Carlin en drie zeges boekte. Met 200 punten eindigde hij dat seizoen derde. Dit was voor Red Bull, waarvan Tsunoda onderdeel is, reden genoeg om hem naar de Formule 1 te halen.

Formule 1

Vervolgens zou Tsunoda in 2021 zijn debuut in de Formule 1 maken. Met 32 punten en een veertiende plaats in het kampioenschap deed Tsunoda het alles behalve slecht, ondanks dat hij zijn meerdere moest erkennen in Gasly en tevens wat foutjes en overtredingen maakte. Zijn beste klassering was een zesde plaats tijdens de Grand Prix van Hongarije. Het seizoen 2021 was overtuigend genoeg om voor 2022 een tweede contract te verdienen bij AlphaTauri.

In 2022 ging het, zoals voor het hele team het geval was, een stuk minder. Tsunoda liet wel wat meer volwassenheid zien, maar maakte ook nog veel fouten en moest aardig wat straffen incasseren. Met een zevende plaats tijdens de Grand Prix van Imola behaalde hij zijn beste resultaat aan het begin van het seizoen. Na de zesde race zou Tsunoda alleen in de Verenigde Staten nog de top tien halen, waardoor hij na tweeëntwintig races op de zeventiende plaats terechtkwam met twaalf punten.

2023

Voor 2023 is de grote vraag of Tsunoda de volgende stap in zijn carrière kan zetten. De jonge Japanner heeft wederom een nieuw contract gekregen, maar weer is het een contract waar druk op ligt gedurende het seizoen. Aan het einde van het jaar loopt het contract weer af en zal Tsunoda wederom in spanning moeten afwachten of hij genoeg gedaan heeft om het team te overtuigen. Dit keer wordt er ook nog eens wat meer naar hem gekeken wat betreft het kopmanschap bij AlphaTauri, nu Gasly weg is en De Vries de nieuwkomer is. De Vries is ouder en heeft meer ervaring in de racewereld, maar in de Formule 1 en met het team heeft Tsunoda natuurlijk meer ervaring. Tsunoda zal echter ook weten dat als hij de kans niet grijpt om het kopmanschap op zich te nemen, De Vries deze kans met zijn ervaring wel zal grijpen. Het is een eerste echte kans voor Tsunoda om respect af te dwingen. De vraag is nu vooral of hij zich in 2023 kan laten zien en daar van het team ook de auto voor gaat krijgen.