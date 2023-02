Brian Van Hinthum

Nog voordat we ook maar één kilometer gereden hebben, is in de winterstop alweer de eerste soap van het jaar geboren. Het gaat om het verbod op politieke statements van de FIA. Stefano Domenicali spreekt nu wat openlijker over de gang van zaken en denkt dat er nog meer dan genoeg ruimte voor coureurs is om problemen aan te stippen.

Onder leiding van Mohammed Ben Sulayem besloot de FIA om de vrijheid van meningsuiting van coureurs sterk in te perken wat betreft politieke statements. Coureurs die zich willen uitspreken, moeten sinds de invoering van een nieuwe regel eerst schriftelijk toestemming krijgen om die uitspraken of politieke statements te mogen bezigen. Het besluit zorgde voor een storm aan kritiek. Onder meer Max Verstappen, Sergio Pérez, Alex Albon en Lewis Hamilton spraken zich uit tegen het besluit en uiteindelijk nam zelfs Domenicali het op voor de coureurs.

Kwestie van respect

De Italiaanse voorman van de Formule 1 gaat nu wat dieper in op de hele soap. "Wij waren de partij die kwamen met WeRaceAsOne om een discussie aan te zwengelen en ons platform op de goede manier te gebruiken. Ik geloof niet dat het gaat over het voorkomen dat de coureur communiceert met de maatschappij. Het is een zaak van respect. Wat ik niet leuk vind, is wanneer iemand iets wilde zeggen om een ander aan te vallen. Dat is verkeerd. Ook moet je respect hebben van de partners waar we mee werken. Dat moet balans hebben", stelt Domenicali.

Geen verandering

Uiteindelijk denkt de CEO dat het voor coureurs zeker nog mogelijk is om bepaalde problemen in de maatschappij aan te kaarten. "Niemand zal een muur optrekken, tenzij het politiek gaat worden. We bevinden ons in een sportomgeving. In mijn ogen is het verder geen probleem als je aandacht wil vragen rondom bepaalde onderwerpen die het centrum van discussie vormen vandaag de dag. Ik weet zeker dat de FIA die gedachte deelt. Naar mijn idee komt er dus geen verandering in hoe we ermee omgaan in de Formule 1. Dat geeft ons de kans om te praten over dingen die meer zijn dan de sport, maar wel op de goede manier."

