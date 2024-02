OFFICIEEL: Mercedes maakt vertrek Lewis Hamilton per 2025 wereldkundig

Het Formule 1-team van Mercedes heeft officieel bevestigd dat Lewis Hamilton per 2025 vertrekt naar Ferrari. Hamilton heeft een speciale ontsnappingsclausule bij de renstal geactiveerd, waardoor hij na komend seizoen op vrije voeten komt te staan.

De geruchten over een overstap van Hamilton naar Ferrari kwamen pas donderdagochtend voor het eerst naar buiten en sindsdien lijkt alles in een stroomversnelling te zijn geraakt. Mercedes organiseerde diezelfde dag nog een spoedbijeenkomst onder leiding van Toto Wolff, zo wist de BBC te melden. Waarschijnlijk om het personeel tijdig in te lichten over het vertrek van Hamilton. Kort daarna kwam het hoge woord eruit: Hamilton vertrekt bij Mercedes. De 39-jarige Hamilton maakte er nooit een geheim van ooit nog eens voor Ferrari te willen rijden en ziet deze droom in de nadagen van zijn carrière nu toch nog in vervulling gaan.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw hoofdstuk

Hamilton stapte na het seizoen van 2012 over van McLaren naar Mercedes. Bij de Duitse renstal was hij bijzonder succesvol. Samen met teambaas Wolff wist Hamilton de prijzenkast van zowel zichzelf als die van Mercedes flink te vullen. In de auto's met de zilveren ster kroonde Hamilton zich maar liefst zes keer tot wereldkampioen. Samen met zijn behaalde titel bij McLaren (in 2008) bracht hij zijn totaal daarmee op zeven. De afgelopen twee seizoenen kon Mercedes hem echter niet meer van een competitieve auto voorzien, iets dat Hamilton blijkbaar aan het nadenken heeft gezet. Zijn wens om voor Ferrari te rijden gaat nu dus in vervulling.