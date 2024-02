De F1-wereld is donderdag in de ban van het nieuws omtrent Lewis Hamilton en het gerucht dat hij vanaf 2025 gaat rijden bij Ferrari en na 2024 afscheid neemt van Mercedes. McLaren-coureurs Oscar Piatsri en Lando Norris reageerden op social media op het nieuws.

Geruchten omtrent Hamilton en Ferrari bestonden al sinds het seizoen 2023, maar leken naar het rijk der fabelen verwezen te kunnen worden toen de zevenvoudig wereldkampioen in 2023 een contractverlenging tekende bij Mercedes tot eind 2025. Dit contract bleek echter maar tot eind 2024 te zijn, met een optie voor nog een jaar. Toen duidelijk werd, na de verlenging van Charles Leclerc bij Ferrari, dat de gesprekken met Carlos Sainz moeizaam verliepen en zelfs niet meer gevoerd werden, kwam donderdag het gerucht op gang dat Hamilton vanaf 2025 bij Ferrari gaat rijden.

Piastri en Norris reageren

Piastri en Norris hoeven zich inmiddels geen zorgen meer te maken over hun toekomst bij McLaren. Piastri tekende in 2023 al een nieuw contract tot eind 2026, terwijl Norris deze maand zijn contract heeft verlengd bij het Britse team. Tot welk seizoen is door McLaren niet naar buiten gebracht. Piastri was bezig met hardlopen toen het nieuws omtrent Hamilton en Ferrari naar buiten kwam. Toen hij klaar was, kon de jonge Australiër het niet laten om op X te reageren. "Ik was net even rennen. Heb ik iets gemist?" Norris reageerde daaronder met een veelzeggend GIF-je van zichzelf.