Het gerucht dat Lewis Hamilton in 2025 naast Charles Leclerc in een Ferrari rijdt, neem steeds serieuzere vormen aan. Verschillende goed ingevoerde journalisten melden onder andere dat de contractonderhandelingen met Carlos Sainz al zijn stopgezet.

Lewis Hamilton zette afgelopen jaar zijn handtekening onder een nieuwe tweejarige deal bij Mercedes, waarbij het tweede jaar optioneel zou zijn. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat die optie niet gelicht wordt, en dat er in plaats daarvan een superstunt in de maak is: Ferrari zou alles op alles hebben gezet om de zevenvoudig wereldkampioen weg te kapen bij Mercedes en in 2025 naast Charles Leclerc te plaatsen. Eerder werd al gebracht dat Formu1a.uno wist te melden dat dit nieuws één deze dagen al officieel naar buiten zou worden gebracht.

Artikel gaat verder onder video

Achtste wereldtitel in het rood

Dit gerucht wordt in hoog tempo kracht bijgezet door verschillende goed ingevoerde Formule 1-journalisten. Zo schrijft Jezus Balserio namens het Spaanse AS: "Hamilton gaat richting Ferrari. De laatste details moeten nog worden afgerond, maar de zevenvoudig wereldkampioen (39) streeft de romantische optie na om een achtste wereldkampioenschap in het rood te behalen. De Italiaanse media meldde dit op donderdag, en AS kan dit bevestigen. Deze zet sleurt Carlos Sainz mee, die vanaf volgend seizoen uit Maranello zou moeten vertrekken." De contractonderhandelingen met de Spanjaard, zouden dan ook al zijn stopgezet.

Naar verluidt al getekend

Journalist Antonio Lobata, werkzaam bij Soymotor en goed voor ruim een half miljoen volgers op X, schrijft op social media: "Normaal gesproken reageer ik niet op geruchten, maar dit is meer dan een gerucht. Voor zover ik kan inschatten zijn de kansen dat Lewis Hamilton in 2025 in het rood van Ferrari rijdt, zeer groot. Sterker nog, ik sluit niet uit dat hij al getekend heeft. Lewis heeft een contract tot eind 2025, maar met een optie om na 2024 te vertrekken.