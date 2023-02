Remy Ramjiawan

Maandag 13 februari 2023 17:01 - Laatste update: 17:57

Voor voormalig Red Bull-engineer Blake Hinsey was het al vrij snel duidelijk dat het Oostenrijkse team er in 2016 goed aan had gedaan om Max Verstappen over te hemelen naar het topteam. De Nederlander kwalificeerde tijdens het weekend in Barcelona achter teamgenoot Daniel Ricciardo, maar wist de jongste Grand Prix-winnaar ooit te worden, door de race op zondag op zijn naam te zetten.

Hinsey heeft inmiddels een YouTube-kanaal opgebouwd, waarin hij de data tijdens Grand Prix-weekenden analyseert. Voordat hij aan de slag ging als contentcreator, was hij in dienst bij Force India, maar later ook bij Red Bull Racing. Een paar maanden voor de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 trok hij de stekker uit de samenwerking en is hij voor zichzelf begonnen. GPFans ging in gesprek met de Amerikaan, die nog altijd met een glimlach terugdenkt aan de coureurs waarmee hij heeft gewerkt.

Beginjaren

Hinsey sloot in 2012 aan bij het team van Force India (hedendaagse Aston Martin). Destijds waren Nico Hülkenberg en Paul Di Resta de coureurs van het team en voor de Amerikaanse engineer waren het zijn eerste stappen in de koningsklasse van de autosport. "Ik heb met Di Resta, [Sergio] Pérez, [Daniil] Kvyat en [Max] Verstappen gewerkt en ze waren allemaal heel anders. Toen ik nog met Paul werkte, toen was ik zelf nog een heleboel aan het leren. Ik denk dat ik meer van hem leerde, dan dat ik hem aan het assisteren was. Wel voerde ik mijn taken prima uit en ik zorgde ervoor dat de auto in orde was", zo kijkt hij terug op die periode.

Christian Horner & Blake Hinsey

Huidig duo bij Red Bull Racing

Pérez maakte eind 2020 de overstap naar Red Bull Racing. De Mexicaan was de oplossing voor de vloek op het tweede stoeltje bij de formatie uit Milton Keynes. Pierre Gasly en Alexander Albon waren allebei op een bepaald punt aangewezen als de vervanger van Daniel Ricciardo, maar werden uiteindelijk allebei te licht bevonden als tweede rijder van het team. "Checo is erg ontspannen en best wel leuk om mee te werken. Daniel [Ricciardo] is gewoon een hele grappige kerel en Max was eigenlijk best wel makkelijk om mee te werken", zo legt hij uit.

Verstappen staat bekend om zijn nuchtere houding en Hinsey legt uit dat de Nederlander maar weinig woorden nodig had om zijn boodschap over te brengen. "De auto was snel en hij was exceptioneel snel en onze gesprekken met elkaar waren eigenlijk best kort. Het was altijd iets in de trant van: wat heb je nodig om sneller te gaan? En als ik suggesties of ideeën had, dan werd dat doorgaans goed ontvangen. Ik had in ieder geval niet het idee dat hij de suggesties haatte", zo glimlacht de Amerikaan.

Blake Hinsey

'Max sloopt iedereen'

Verstappen werd halverwege 2016 de vervanger van Daniil Kvjat bij Red Bull Racing en ondanks dat er in de paddock toch wel wat twijfels bestonden over de stap, had Hinsey al snel door dat hij met een groot talent te maken had. "Hij was onmiddellijk snel in dat eerste jaar. In dat eerste seizoen duurde het wel even voordat hij ook snel was tijdens de kwalificatie. En ja, hij was soms ook wel wat agressief en 'over de top', maar al met al was het een zeer interessant traject voor hem", zo ziet hij. De Limburger lijkt op de toppen van zijn kunnen te zitten en met het juiste materiaal zijn er maar weinig coureurs die het hem moeilijk kunnen maken. "Momenteel beschikken ze over de snelste auto en hij sloopt simpelweg iedereen."

Christian Horner & Max Verstappen, Grand Prix van Spanje 2016

Winnaarsmentaliteit

Dat eerste weekend van Verstappen bij Red Bull Racing leek er geen druk op de schouders van de Nederlander te rusten. Hinsey vertelt een anekdote waaruit de winnaarsmentaliteit blijkt. "Max was meteen supersnel. Ik denk nog weleens terug aan zijn kwalificatie in Barcelona (2016). Hij was toen teleurgesteld, omdat hij achter zijn teamgenoot had gekwalificeerd. Hij was boos dat hij zijn teamgenoot niet had verslagen en ik had zoiets van: 'gast, het is je eerste kwalificatie in deze auto, rustig aan'. Maar je zag meteen dat hij wel iets extra's had en het werd vrij snel duidelijk dat deze kerel 'het' had", aldus Hinsey.

Bekijk het hele interview met Hinsey in de video hieronder:

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)