Zane Maloney, in 2023 nog onderdeel van het Red Bull Junior-programma, maakt in 2024 de overstap naar de opleiding van Sauber. Stake F1 Team heeft de coureur tevens aangekondigd als reservecoureur voor 2024.

Maloney reed van 2016 tot en met 2018 in het karten, zonder iets te winnen en enorm veel indruk te maken. Vervolgens maakte hij in 2019 de stap naar het Britse F4-kampioenschap, waar hij 10 zeges boekte na dertig races en kampioen werd. Vervolgens zou hij de twee jaar daarna in Euroformula Open en Formula Regional European Championship uitkomen, met P8 en P4 in het kampioenschap als gevolg. In 2022 reed Maloney achttien races in F3 en twee races in F2, met drie zeges en een tweede plaats in F3 als eindresultaat. Vorig jaar reed Maloney in F2 namens Rodin en eindigde hij tiende in het kampioenschap met 96 punten en vier podiumplekken.

2024

Eind 2023 werd al duidelijk dat Red Bull haar Junior-programma zou verkleinen, iets waar Maloney ook slachtoffer van werd. In 2024 gaat hij zich dus voegen bij de opleiding van Sauber en zal Maloney de reservecoureur van Stake F1 Team zijn, achter Zhou Guanyu en Valtteri Bottas. Daarnaast zal Maloney in F2 wederom uit gaan komen namens Rodin. De kans is daardoor vrij groot dat Maloney aan het einde van het seizoen wat vrije trainingen en testdagen mag gaan rijden namens Stake F1 Team.

Reactie Maloney

Maloney is blij met zijn nieuwe stap en kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Ik ben vereerd dat ik deel mag uitmaken van de Sauber Academy en dat ik een van de reservecoureurs van het Stake F1 Team Kick Sauber mag worden. De naam Sauber resoneert met de Formule 1, omdat Sauber al meer dan dertig jaar deel uitmaakt van de sport en de weg heeft vrijgemaakt voor zoveel coureurs die grote successen hebben geboekt. Ik ben blij dat ik deel uitmaak van deze familie en ik kijk ernaar uit om dit seizoen samen te werken, terwijl ik dichter bij mijn doel kom om Formule 1-coureur te worden."