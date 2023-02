Lars Leeftink

De Formule 1 gaat over een maand beginnen met het seizoen 2023, een seizoen waarin verschillende records weer steviger in handen kunnen vallen van bepaalde coureurs, totaal niet in gevaar komen of zelfs records verbroken worden. Wie heeft welk record momenteel in handen?

Het zijn nogal wat records, maar de namen die het vaakst langskomen zijn toch wel die van Fernando Alonso, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Max Verstappen. De vijf coureurs hebben verschillende records op hun naam staan en waren tijdens de laatste dertig jaar in de sport behoorlijk dominant. Een overzicht van de belangrijkste records in de Formule 1.

Aantal starts

Alonso is met 355 starts de coureur die het vaakst aan een F1-race is begonnen. De coureur staat momenteel dus op 355 races, maar daar komen er in 2023 waarschijnlijk nog 23 bij. Aangezien Hamilton momenteel op 310 staat, moet de Brit eigenlijk nog twee a drie jaar langer door dan Alonso om dit record op zijn naam te schrijven. De Brit staat wel derde na dit seizoen in de lijst en kan, als hij in 2024 racet, naar de tweede plaats stijgen.

Aantal overwinningen

Lewis Hamilton heeft met 103 overwinningen dit record ruim in handen. Ondanks dat hij vorig jaar geen race won, staat Schumacher op 91 en zijn Verstappen en Alonso met 35 en 32 zeges zijn voornaamste huidige uitdagers. Alonso gaat dit normaal gesproken niet meer halen, terwijl ook Verstappen de komende jaren nog flink aan de bak mag om überhaupt over de 100 zeges te komen. Laat staan het record van Hamilton overnemen.

Meeste zeges in een seizoen

Dit record staat op naam van Verstappen, die in 2022 met vier races meer dan de concurrenten 15 overwinningen boekte. Qua percentage heeft Alberto Ascari (75% in 1952) nog steeds het record in handen, maar de vijftien zeges die Verstappen vorig jaar boekte zorgen ervoor dat hij eenzaam bovenaan staat. De komende jaren is de kans aanwezig dat dit record aangescherpt wordt, aangezien er steeds meer races op de kalender komen.

Meeste zeges achter elkaar

In 2013 won Vettel negen races achter elkaar op weg naar zijn vierde titel op rij. Hij won toen de Grand Prix van België, Italië, Singapore, Korea, Japan, India, Abu Dhabi, Verenigde Staten en Brazilië achter elkaar tijdens een dominante tweede seizoenshelft. Max Verstappen won vijf races in 2022 en staat daarmee samen met Schumacher en Hamilton op de zesde plaats in dit klassement.

Jongste debutant en winnaar

Beide records staan op naam van Verstappen, die met Toro Rosso zijn debuut maakte en met Red Bull Racing tijdens zijn debuutrace voor het team meteen een zege boekte. Dit was tijdens de Grand Prix van Spanje en gebeurde toen hij 18 jaar en 228 dagen oud was. Vettel, die tweede staat in dit klassement, won pas toen hij 21 jaar en 73 dagen oud was zijn eerste race.

Meeste races voor eerste zege

Dit record staat op naam van Sergio Perez, die na 190 races de Grand Prix van Bahrein in 2022 won. De Mexicaan deed dit toen namens Racing Point. Sindsdien won Perez nog drie races namens Red Bull Racing, waarvoor hij sinds 2021 uitkomt. Sainz doorbrak zijn reeks in 2022 door de Grand Prix van Groot-Brittannië te winnen. Na 150 races in F1 won hij zijn eerste race, namens Ferrari.

Meeste races zonder zege

De Italiaan Andrae de Cesaris reed 208 races en won nooit een race. Daarmee is hij met afstand de coureur die het langst reed in F1 zonder zege. Nico Hulkenberg en Kevin Magnussen, die namens Haas komend seizoen uit gaan komen, hebben al 181 en 141 races in F1 gereden zonder zege. Zij staan derde en zevende in deze statistiek en gaan waarschijnlijk tijdens de 23 races in 2023 ook geen zege boeken. Dit zou Hulkenberg op 204 brengen, vier achter De Cesaris.

Overwinning vanaf slechtste startplek

Dit records is in handen van John Watson, die tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 1983 vanaf P22 de Grand Prix won. Bill Vukovich won in 1954 een keer vanaf de 19de plaats, maar dat was het dan ook wel. Een record dat naar verwachting voorlopig nog wel even zal blijven staan.

Meeste pole positions

Hamilton heeft in zijn carrière maar liefst 103 pole positions veroverd. Schumacher staat op de tweede plaats met 68 pole positions, om het verschil maar even duidelijk te maken. Niemand gaat voorlopig in de buurt komen van dit record van Hamilton. Daarnaast heeft Hamilton de komende jaren nog de tijd om zijn record aan te scherpen. Ayrton Senna veroverde in 1989-1990 acht pole positions achter elkaar, terwijl hij in 1990-1991 zeven keer een pole position veroverde. Daarmee heeft hij dat record stevig in handen. De meeste pole positions in één seizoen staat op naam van Vettel, die in 2011 vijftien pole positions op zijn naam schreef. De jongste pole position-winnaar was ook Vettel, die dit deed op 21-jarige leeftijd.

Meeste snelste rondes

Dit record staat op naam van Michael Schumacher, die 77 snelste rondes veroverde gedurende zijn carrière. Hamilton heeft er 61 en zou theoretisch gezien de Duitser nog in kunnen halen de komende seizoenen, maar dit lijkt niet reel te zijn. Het verschil met de nummer drie en de rest is overigens vijftien snelste rondes of meer.

Meeste podiumplekken

Ook dit record staat op naam van Hamilton, die op dit moment op 191 staat en de komende jaren dit aantal nog kan uitbreiden. Alonso staat op 98 en gaat de Brit niet meer inhalen, terwijl Verstappen er al 77 heeft en een betere kans maakt om dit records op zijn naam te schrijven. Het record voor de meeste podiumplekken achter elkaar staat op naam van Schumacher, die één keer negentien races op rij op het podium eindigde. Verstappen heeft dan weer het record op zijn naam qua meeste podiumplekken in één seizoen, met 18 in 2021. Hij was tevens de jongste coureur ooit op het podium (18 jaar en 228 dagen). Hulkenberg is de coureur met de meeste races zonder een podiumplek: 181.

Meeste punten

Hamilton staat hier met 4405.5 bovenaan, met 1500 punten voorsprong op Vettel. Alonso heeft 2061 punten, Verstappen staat op 2011.5 Vooral Verstappen zal een poging gaan wagen dat record aan te vallen, maar het gat is dus nog meer dan 2000 punten. Met 268 punten heeft Hamilton ook de meeste races op zijn naam staan met een finishplek in de punten, net voor Alonso (231). Met 48 races achter elkaar heeft Hamilton ook de meest podiumplekken achter elkaar op zijn naam staan. Het record voor de meeste punten in één seizoen staat op naam van Verstappen, die in 2022 454 punten scoorde. Verstappen is ook de jongste coureur ooit die punten scoorde (17 jaar en 180 dagen).

Dubbels, hattricks en grand slams

De meeste raceweekenden met een pole position en een zege is met 60 dubbels in handen van Hamilton. Mansell veroverde in 1992 negen dubbels en heeft daarmee ook een record in handen. Qua hattricks (pole, zege en snelste ronde) staat Schumacher met 22 hattricks bovenaan, voor Hamilton. Hamilton heeft nog vier hattricks nodig om hem hierin te evenaren. Qua grand slams (pole, zege, snelste ronde en hele race geleid) is het Jim Clark die met acht grand slams bovenaan staat. Hamilton heeft er hier nog twee van nodig om hem te evenaren. Verstappen was de jongste coureur met en grand slam, tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2021. Verstappen was toen 23 jaar en 277 dagen oud.

Titels

Tot slot de belangrijkste: het aantal wereldkampioenschappen. Schumacher en Hamilton staan met zeven nog steeds gedeeld bovenaan, met Juan Manuel Fangio die er vijf heeft en Alain Prost en Sebastian Vettel die er vier hebben gewonnen. De jongste wereldkampioen was Vettel (23 jaar en 134 dagen), terwijl Fangio met 46 jaar en 41 dagen de oudste coureur was die ooit wereldkampioen werd.

