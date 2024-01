Het Formule 1-team van Ferrari heeft de naam van de koets voor het aankomende seizoen bevestigd. Charles Leclerc en Carlos Sainz gaan de strijd met de overige teams aan in de SF-24.

De achterliggende gedachte achter deze naam is geen hogere wiskunde. SF staat voor Scuderia Ferrari, en 24 staat voor het jaar waarin we leven: 2024. Daarmee zet Ferrari een inmiddels langdurige traditie voort. Deze formule werd voor het eerst in 2015 geïntroduceerd, met de SF-15. De enige uitzondering volgde in 2022. De wagen van dat jaar heette de F1-75, verwijzend naar het 75ste bestaansjaar van Ferrari als autofabrikant.

Reacties op social media

Ferrari zorgde op social media echter voor enige verwarring met deze aankondiging. Boven de geplaatste video staat de tekst: 'Nieuw jaar, nieuwe naam.' In de reacties blijkt dat veel fans even bang waren dat de historische renstal haar teamnaam had veranderd. Momenteel een gevoelig punt, aangezien de nieuwe naam van het zusterteam van Red Bull Racing - Visa Cash App RB - niet bij iedereen goed in de smaak is gevallen. Ook zijn fans - met een knipoog - bang dat de performance tegen zal vallen, kijkend naar voorgaande jaren onder deze naamformule.

Oh I thought you were changing your team name & I got PTSD from Stake Kick and V-CARB — dystainak (@dystainak) January 29, 2024

İs this true pic.twitter.com/nvoSjKhpWz — M.Schumacher TR-King of F1 (@Msc9091) January 29, 2024