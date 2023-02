Remy Ramjiawan

Voor Nyck de Vries kan het nieuwe Formule 1-seizoen niet snel genoeg beginnen. De 28-jarige coureur heeft tijdens de winterstop veel tijd doorgebracht met het team uit Faenza, daarnaast verkeert hij een fysieke topvorm en dus zijn de pijlen gericht op de testdagen van volgende week.

De Vries zal in 2023 een heel seizoen in de Formule 1 gaan racen, als teamgenoot van Yuki Tsunoda bij AlphaTauri. Het zusterteam van Red Bull Racing hoopt in het nieuwe jaar een betere prestatie dan vorig seizoen op de mat te leggen. Zo wist het team niet verder te komen dan de negende plek in het constructeurskampioenschap en dat was toch wel een teleurstelling. Pierre Gasly heeft de overstap naar Alpine gemaakt en dus zullen De Vries en Tsunoda de kar moeten gaan trekken bij het team.

Tijd goed gebruikt

Tijdens het Grand Prix-weekend op Monza moest De Vries halsoverkop zijn debuut maken als invaller van Alexander Albon. Destijds moest hij na de race, waarin hij zijn eerste WK-punten wist te verzamelen, uit de auto worden gehaald want de fysieke gesteldheid was nog niet in optima vorm. "Ik denk dat we de tijd goed gebruikt hebben. Tegelijkertijd beseften we ook waar we kunnen verbeteren. Ik heb ook fysiek heel hard gewerkt en kijk nu uit naar het nieuwe seizoen", zo legt de voormalig Formule E-kampioen uit bij SpeedWeek.com.

AlphaTauri AT04

Trainingskamp

Om topfit te geraken koos de renstal ervoor om Tsunoda en De Vries naar een trainingskamp in Dubai te sturen. "Dat duurde tweeënhalve week en het ging heel goed. We hebben de grenzen verlegd en ik voel me klaar. Ik denk dat ik in goede vorm ben. We hebben nog een paar weken te gaan, dus daar maak ik me geen zorgen over", zo legt hij enthousiast uit.

Samenwerking met Tsunoda

Tsunoda gaat beginnen aan zijn derde jaar in de koningsklasse en De Vries heeft veel ervaring uit andere disciplines. "Yuki en ik hadden verschillende schema's, dus we zagen elkaar niet zo vaak, maar we kenden elkaar al wel een beetje. De enige race die we samen reden was de GP van Monza vorig jaar. Yuki is een zeer getalenteerde en snelle coureur, en hij heeft nu duidelijk ervaring in de Formule 1." Samen met de ervaring die De Vries in de andere raceklassen heeft opgedaan, voorziet hij een prima samenwerking: "En ik ben er zeker van dat we er samen voor zullen zorgen dat het team vooruit gaat. Daar twijfel ik niet aan."