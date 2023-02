Brian Van Hinthum

Zondag 12 februari 2023 20:11

Nyck de Vries wordt in 2023 de tweede Nederlandse coureur op de grid en het wordt natuurlijk afwachten in hoe verre de Friese coureur de support van de fanatieke Nederlandse aanhang zal ontvangen. Veel van de aandacht gaat natuurlijk uit naar Max Verstappen, al hoopt De Vries ook een graantje mee te kunnen pikken.

Langzaam maar zeker komt het nieuwe Formule 1-seizoen steeds dichterbij en dat betekent ook dat De Vries aan de vooravond staat van zijn debuutjaar in de koningsklasse. De Nederlandse coureur wist afgelopen seizoen uit het niks een stoeltje te verzekeren bij het team van AlphaTauri nadat hij tijdens de Grand Prix van Italië ineens de kans kreeg om zijn kunsten te vertonen bij afwezigheid van Alex Albon. Prompt wist de voormalig Formule E-kampioen punten in de wacht te slepen voor de Britse renstal en vanaf daar ging het balletje rollen.

Artikel gaat verder onder video

AlphaTauri onthuld

Het betekent uiteindelijk dat hij over enkele weken start aan zijn eerste seizoen in de Formule 1, nadat Helmut Marko hem namens AlphaTauri de kans gaf om zijn droom in de koningsklasse waar te maken. Inmiddels is de bolide waar hij komend seizoen de strijd aangaat op het hoogste niveau op zaterdag onthuld en tijdens die onthulling werd er natuurlijk vooruit geblikt op komend seizoen. De Vries kreeg de vraag in hoe verre hij ook support verwacht te krijgen van de fanatieke Oranjefans. "De tijd zal het leren. Max heeft het natuurlijk geweldig gedaan in de Formule 1", zegt De Vries.

Support verdeeld

Hij vervolgt: "Hij domineert op dit moment onze sport. Het is dus terecht dat het hele land achter hem staat en de Nederlanders vinden de Formule 1 op dit moment geweldig. Ik begin nu aan mijn Formule 1-avontuur, terwijl Max doorgaat om te vechten voor kampioenschappen. Ik hoop ook mijn steentje bij te dragen. Ik heb verder geen idee hoe de support tussen ons verdeeld gaat worden. Natuurlijk zijn de supporters op de hand van Max, maar nu hebben ze een tweede Nederlandse coureur om voor te juichen!", besluit hij.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)