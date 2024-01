De uitzendrechten van F1 in Nederland zijn al een tijdje onderwerp van gesprek, maar vanaf dinsdag is het moment dan daar. De partijen die geïnteresseerd zijn, gaan vanaf 30 januari het gevecht met elkaar aan. Er zijn twee favorieten, met wellicht een paar 'dark horses'.

Dit weet TotaalTV maandag te melden. Op 30 januari gaat de biedingsstrijd voor de uitzendrechten namelijk beginnen en mogen partijen gaan laten zien wat voor financiële slagkracht ze hebben. De partijen, met Viaplay en Ziggo Sport als favorieten, komen dinsdag bijeen in Londen om 'tendervoorwaarden te vernemen die FOM stelt aan de verkoop van de rechten. Dan wordt ook echt duidelijk wie naast Viaplay en VodafoneZiggo daadwerkelijk interesse heeft in de uitzendrechten. De bijeenkomst in Londen gaat overigens niet specifiek over alleen de Nederlandse uitzendrechten. Ook andere landen waarvan de uitzendrechten nog niet verkocht zijn, worden bij deze tenderbijeenkomst meegenomen.'

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Visa Cash App RB maakt komst Permane, Goss en Cattelani wereldkundig

Viaplay

Viaplay heeft sinds 2022 de rechten van F1 in handen en is sindsdien ook verder gaan uitbreiden in andere landen. Dit is het bedrijf duur komen te staan, letterlijk en figuurlijk. De waarde van het bedrijf op de beurs is flink gedaald, er moest bespaard worden op de kosten door mensen te ontslaan of hun contract niet te verlengen en de streamingdienst gaat tevens vertrekken uit meerdere landen en zich focussen op Nederland en Scandinavië. Begin 2024 werd duidelijk dat de aandeelhouders een geldinjectie van 20 miljoen euro hadden goedgekeurd, waardoor Viaplay op korte termijn is gered.

Concurrentie

Hiervoor moest het echter wel 30% van de aandelen geven aan Canal+ en PPF. Op lange termijn zal Viaplay daarnaast ook de uitzendrechten van de Formule 1 nodig hebben om in Nederland winstgevend te blijven en klanten te trekken. Het contract loopt dus tot eind 2024, waarna dinsdag bekend zal worden met wie Viaplay moet gaan concurreren. Ziggo Sport, dat voor Viaplay de uitzendrechten had, gaat in ieder geval een poging wagen. Daarnaast zijn ook namen als Canal+ al vaak genoemd in de geruchten, maar normaal gesproken zal dinsdag dus duidelijk worden met wie Viaplay moet gaan concurreren om de uitzendrechten te behouden.