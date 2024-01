Marc Gené, ambassadeur voor Ferrari, heeft positief nieuws voor de fans van de Italiaanse renstal: de simulaties laten zien dat de auto van Ferrari er een stuk beter voor lijkt te staan dan vorig jaar het geval was.

In 2022 begon Ferrari goed aan het nieuwe tijdperk, met twee zeges van Charles Leclerc na vier races. Daarna heeft het team echter niet meer van een titel kunnen dromen, omdat vanaf dat moment Max Verstappen en Red Bull Racing begonnen te domineren en niet meer omkeken. Het jaar 2024 is voor Ferrari in ieder geval al goed begonnen, omdat deze week Leclerc besloot zijn contract te verlengen en zijn toekomst dus aan het historische team heeft verbonden.

Gené over Ferrari

In gesprek met Mundo Deportivo laat Gené weten dat Ferrari positief is over wat ze zien in de fabriek en via de simulaties. "De data die we verzamelen op het circuit zijn uiteindelijk een stuk belangrijker en dat zal doorslaggevend zijn. Maar het is waar dat we op dit punt vorig jaar niet volledig overtuigd waren van de auto op basis van wat de simulator ons vertelde, en dat dit jaar het gevoel heel anders. We moeten echt wachten tot de auto op de baan te zien is, wat op 13 februari zal gebeuren."

Red Bull weer favoriet

Ondanks dat Ferrari, net zoals Mercedes en McLaren, goede hoop heeft voor 2024, kan ook Gené niet ontkennen dat Red Bull Racing komend seizoen weer de favoriet is. "Het is moeilijk, want Red Bull had vorig jaar een zeer grote voorsprong en ze zeggen dat de auto van dit jaar veel beter is. Ze zijn natuurlijk de favorieten. Het is misschien wat optimistisch om te zeggen dat we met hen zullen vechten voor de titel. Ik denk wel dat we een stap gaan zetten en regelmatig met hen zullen strijden."