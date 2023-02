Brian Van Hinthum

Maandag 13 februari 2023 06:59

George Russell mocht zich afgelopen jaar na een aantal seizoenen rustig wachten eindelijk bij het team van Mercedes voegen om teamgenoot te worden met landgenoot Lewis Hamilton. De verhoudingen tussen het tweetal leken in het eerste jaar uiterst goed, maar kan dat in 2023 opnieuw zo blijven? De jongste van het tweetal denkt van wel.

Het is natuurlijk in 2022 niet het seizoen geworden waar Mercedes op had gehoopt. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Duitse gigant vorig jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Dat knaagt natuurlijk en dus is er in de winter hard gewerkt aan de auto van dit seizoen, waarin men weer hoopt mee te doen. Richting het einde van het vorige seizoen leek men steeds meer begrip te krijgen van de W13 en uiteindelijk zorgde dat zelfs voor de eerste één-twee van het seizoen in Brazilië.

Goede relatie

Die zege kwam nota bene op naam van Russell, waardoor Hamilton niet zijn gewenste zege kreeg in dit seizoen. Het leek de zevenvoudig wereldkampioen verder niet te deren en Hamilton leek sportief om te gaan met de zege van zijn teamgenoot. Vooralsnog hebben de twee een uitstekende relatie en lijkt het nog niet te gaan worden zoals de vurige samenwerking tussen Hamilton en Nico Rosberg in 2016, al kan daar altijd nog verandering in komen.

Helpt het team niet

Russell hoopt dat dat het tweetal bespaard blijft. "Lewis en ik werkt goed omdat we weten dat we samen het team verder kunnen brengen dan wanneer we tegen elkaar aan de gang gaan", vertelt hij tegenover Auto, Motor und Sport. "Als er in het verleden problemen waren tussen de coureurs, kwam dat misschien ook omdat het leeftijdsverschil kleiner was en er om de leiding in het team werd gevochten. Dat hebben wij niet. Als de goede relatie met Lewis stuk zou lopen, zou ons dat na verloop van tijd pijn gaan doen en het team niet helpen."

