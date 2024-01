James Allison, technisch directeur van Mercedes, is van mening dat de rek nog niet uit de F1-auto's van dit tijdperk is. Toch weet de Brit ook sinds de diskwalificatie van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2023 dat het wel volgens de regels moet.

In gesprek met Motorsport.com laat Allison, die deze maand nog een contractverlenging tekende, weten dat iedereen inmiddels weet hoe de auto's in dit tijdperk het best tot hun recht komen. "Het is geen geheim dat de auto's de meeste performance hebben als ze dicht bij de grond liggen, maar je kan niet te dicht op de grond komen. Het is een zoektocht naar een betrouwbare manier, waarop je precies en zo goed mogelijk de auto zo laag bij de grond kan laten rijden."

Artikel gaat verder onder video

Auto laag tegen de grond, maar wel volgens de regels

Voor Mercedes is dit geen makkelijke zoektocht geweest. Het team heeft al meerdere concepten gebruikt die geen succes bleken te zijn, waaronder het zero-sidepod concept. Allison geeft toe dat het daarnaast ook binnen de regels moet blijven, iets waar het team in 2023 zelf achter is gekomen toen Hamilton tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten werd gediskwalificeerd vanwege de vloer die niet aan de regels van de FIA voldeed. "Het moet wel binnen de regels van het afslijten van de skid blocks blijven. Het [laag afstellen van de auto] zorgt ook voor de meeste downforce die de auto kan produceren. Er is nog genoeg actie op dit gebied."

Maximale uit auto's van dit tijdperk gehaald?

F1 is inmiddels twee seizoenen bezig aan het nieuwe tijdperk en, zoals bij elk tijdperk in F1, zit er een limiet aan de auto's. Het doorontwikkelen van de auto zal na een paar jaar niet zo makkelijk meer zijn. Allison denkt echter dat het zeker niet in 2024 al onmogelijk is om nog meer uit de auto te halen dan nu al het geval is. "Ik denk dat de meeste teams dezelfde weg bewandelen, maar dat betekent niet dat er geen ruimte voor innovatie meer is."