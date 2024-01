Roger Lodewick, sinds twee weken geleden SVP en CEO van Viaplay in Nederland, stelt dat de abonnementsprijzen van Viaplay 'best reëel zijn'. Ook zag hij toen hij begon bij Viaplay meteen een paar dingen die anders moesten.

In gesprek met Motorsport.com zegt Lodewick dat hij, toen hij begon, meteen iets zag wat volgens hem niet juist was en aangepakt moest worden. "Een simpel voorbeeld: een persbericht werd van het Zweeds naar het Engels vertaald en vervolgens naar het Nederlands. En dan kreeg je bij het lezen ook nog het idee alsof het met Google Translate is gedaan. De tekst voelde helemaal niet Nederlands aan. Ik had zoiets van: laten we dit even opnieuw schrijven, maar dan op zijn Nederlands! Hetzelfde gold voor een mailing die we naar al onze abonnees verstuurden. Toen ik de eerste versie onder ogen kreeg zei ik: dat gaan we zo niet versturen! We gaan het helemaal opnieuw doen, want ik wil niet dat we zo communiceren met onze klanten. Het moet gewoon veel Nederlandser aanvoelen. Dit is de eerste grote aanpassing die ik heb gedaan in mijn eerste twee weken. Het gaat dus echt om het vernederlandsen van Viaplay Nederland. Dat is tot dusver wel de grootste eyeopener geweest. Op dit punt hebben we het de afgelopen twee jaar niet goed gedaan."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Kwalificatie E-Prix Saoedi-Arabië: Vergne pakt pole, De Vries en Frijns stellen teleur

Huidige prijzen abonnementen Viaplay

Naast het maandabonnement, dat 15,99 euro per maand is, heeft Viaplay ook weer een jaarabonnement dat afgesloten kan worden. Hoe kijkt Lodewick naar de prijs van het maandabonnement? “Ik denk dat onze prijs voor een maandelijks abonnement best reëel is hoor. Voor Nederlandse begrippen is het misschien hoog, maar voor een premium abonnement bij Netflix betaal je ook 15,99 euro. Ik wilde echter graag iets terugdoen voor de Nederlandse fan, die graag een goede prijs betaalt. En dit nieuwe jaarabonnement is volgens mij ook gewoon echt een goede prijs. Ook als je het vergelijkt met F1 TV Pro, waar je bij ons dit jaar overigens gratig toegang tot krijgt. En daarnaast krijg je bij ons ook nog de Premier League, Bundesliga en al onze andere sporten. Ik wilde graag een korting van twintig procent en daardoor is het bedrag een beetje gek geworden: 12,79 euro per maand, wat uitkomt op 153,48 euro voor het hele jaar. Ik hoop dat veel mensen iets hebben van: voor die prijs wil ik het wel doen.”

Veranderingen aan uitzendingen F1?

Volgens Lodewick staan er wijzigingen op de planning als het gaat om de uitzendingen rondom F1, maar dit zal niet op de korte termijn gaan gebeuren. “Ja. Maar niet nu meteen. Ken je de Amerikaanse sitcom Seinfeld? Als je naar die serie zou kijken zonder dat er steeds een lachband wordt opgezet, is het eigenlijk helemaal niet zo leuk om naar te kijken. Iets vergelijkbaars heb je als je een studioprogramma opneemt zonder publiek. Dan wordt het automatisch een heel klinisch gebeuren, ook al gaat het er aan de desk heel relaxt aan toe en worden er genoeg grappen gemaakt. Dus een van de dingen waarover we nadenken, is publiek in de studio. Maar dit zal niet meteen aan het begin van het seizoen gebeuren, want dit is op heel veel zaken van invloed. Zo moet de studio erop ingericht zijn en moet je de mensen netjes kunnen ontvangen. Dus ik denk dat dit eerder iets zou zijn voor de tweede helft van het seizoen. We denken dus na over hoe we alles wat luchtiger en relaxter kunnen maken. Behalve door publiek in de studio uit te nodigen kan dit ook door een talkshow met een meer relaxte sfeer te gaan maken. Ook daar zijn ideeën voor. Maar ik ben er nog maar twee weken hè, en ik kan wel heel veel dingen vinden, het gaat er uiteindelijk om wat de mensen willen zien.”