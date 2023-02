Brian Van Hinthum

Fernando Alonso gaat alweer even mee in de Formule 1 en in zijn vroege dagen in de koningsklasse kruiste de Spanjaard de degens met niemand minder dan Michael Schumacher. De Spanjaard beschrijft nu hoe het was om te strijden tegen iemand die zo goed was als de Duitse legende.

Alonso leek zijn lange Formule 1-carrière lange tijd te gaan afsluiten bij het team van Alpine, de renstal die hem destijds als Renault de kans gaven om de Formule 1 binnen te komen. Het is echter anders gelopen en de Spaanse coureur gaat nog eens voor een nieuwe uitdaging. Vanaf dit seizoen is hij teamgenoten met Lance Stroll en stapt hij dus in bij Aston Martin als vervanger van Sebastian Vettel. Het lijkt het laatste hoofdstuk te worden in de imposante carrière van de tweevoudig wereldkampioen.

Geen slechte dagen

De Spanjaard stapte alweer zo'n twintig jaar geleden in in de koningsklasse en in die tijd had hij in de vorm van Schumacher een concurrent van jewelste. Op de website van Aston Martin gaat de tweevoudig wereldkampioen in op de kwaliteiten van de Duitse coureur. "Michael had geen slechte dagen. Michael presteerde nooit onder niveau. Dat wekte de meeste indruk op mij in de Formule 1. Met name toen ik met hem vocht om het kampioenschap", stelt Alonso.

Toch op het podium

De Aston Martin-coureur vervolgt: "Eerder in mijn carrière hadden mijn rivalen af en toe een slechte dag. Als je er op die dagen stond, wist je veel meer punten te scoren dan hen. Met Michael lukte dat nooit. Hij en Ferrari waren op de meeste momenten onverslaanbaar. Zelfs als de auto niet goed was of de banden niet goed waren, werd Michael alsnog tweede of derde. Zelfs na een slechte training op kwalificatie kon je Michael alsnog op het podium vinden op zondag. Zijn vastberadenheid was buitengewoon", besluit hij.

