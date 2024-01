Sergio Pérez vertelt dat zijn voornaamste prioriteit voor het aanstaande Formule 1-seizoen is dat hij gedurende het jaar progressie wil boeken en momentum op wil bouwen, en dat vervolgens vast wil houden.

Pérez begon sterk aan het seizoen van 2023 met twee overwinningen in de eerste vier races, waarmee hij de eerste weken in het kielzog van teammaat Max Verstappen wist te blijven. In Monaco verreed de 34-jarige routinier echter een draak van een kwalificatie, waarmee hij een zeer matige reeks inluidde, waarin hij meerdere keren achter elkaar niet uit Q2 of zelfs Q1 wist te komen. Uiteindelijk werd Pérez met 285 punten tweede in het wereldkampioenschap, maar dat resultaat werd overschaduwd door de grote achterstand op Verstappen (575 punten).

Progressie boeken tijdens het seizoen

De coureur uit het Mexicaanse Guadalajara weet wat er anders moet: "Ik wil in staat zijn consistentie en momentum op te bouwen", klinkt het tegenover AutoHebo. "Wat we afgelopen jaar misten was progressie. We begonnen het jaar heel goed, op gelijke voet met Max, maar we waren niet in staat progressie te boeken gedurende het seizoen. Soms namen we zelfs een stap terug. Dat is mijn voornaamste prioriteit: progressie boeken gedurende het seizoen, wat het startpunt ook is. Het is belangrijk dat we weekend na weekend groeien en verbeteren."

Verbeterpunten

Pérez vervolgt: "Ik had een aantal slechte weekenden. We begonnen het jaar goed met de eerste vijf of zes races, maar daarna konden we geen progressie boeken met de auto. Dat is iets wat ik heb gemist en wil verbeteren. De problemen van afgelopen jaar hebben mij een beter beeld gegeven qua wat ik deed met de afstellingen, hoe ik de auto afstelde en welke richting ik op zou moeten gaan als ik problemen heb. Dat is iets wat ons volgend seizoen absoluut sterker zal maken."