Visa Cash App RB is deze week gespreksonderwerp in de Formule 1. Niet alleen omdat er veel kritiek is op de naam van het zusterteam van Red Bull Racing, maar ook omdat er steeds meer geklaagd wordt over de 'samenwerking' tussen beide teams. Red Bull maakt in ieder geval wel duidelijk dat Visa Cash App RB niet alleen een andere identiteit, maar ook een andere doelstelling mee gaat krijgen.

Deze week werd de naam van AlphaTauri, voorheen Torro Rosso en zusterteam van Red Bull Racing, omgedoopt tot Visa Cash App RB. Het was sinds de geruchten over een mogelijke verkoop van AlphaTauri en het feit dat Franz Tost na het seizoen 2023 afscheid ging nemen, al duidelijk dat er veranderingen op komst waren. Niet alleen op het gebied van personeel, maar ook qua naam, kleur en doelstelling. Vooral dat laatste is belangrijk, erkent ook Red Bull.

Red Bull over AlphaTauri

Oliver Hughes, hoofd marketing van Red Bull Technology, zei tussen neus en lippen door, geciteerd door Racefans, dat het niet alleen om een naamsverandering gaat. "De nieuwe identiteit is niet alleen een naamsverandering, het is het begin van een spannende nieuwe reis die is ontworpen om het team naar nieuwe niveaus van concurrentievermogen te brengen." Peter Bayer is de nieuwe CEO van het team, met Laurent Mekies die Tost na jaren opvolgt als teambaas. Op 8 februari gaat de auto, en daarmee ook de livery en dus de kleurstelling van het nieuwe team uit de doeken worden gedaan.

Concurrentie over Red Bull en AlphaTauri

De laatste weken zijn er steeds meer geluiden dat teams zich druk maken om de relatie tussen AlphaTauri en Red Bull Racing. Zo liet McLaren CEO Zak Brown weer van zich horen rondom de lancering van de livery van McLaren en maakt hij zich nog steeds zorgen om een samenwerking tussen de twee teams. Mercedes reageerde via technisch directeur James Allison op dit verhaal door te stellen dat de regels erg strikt zijn en er alleen op commercieel niveau samenwerking mogelijk is. Zeker niet alle teams zien dus een probleem in het feit dat Visa Cash App RB het zusterteam is van Red Bull.