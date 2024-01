Giedo van der Garde is niet onder de indruk van de nieuwe naam van het zusterteam van Red Bull Racing: Visa Cash App RB. De voormalig Formule 1-coureur noemt het "niet toepasselijk" voor een in Italië gevestigde renstal.

Het zusterteam van Red Bull Racing, voorheen Toro Rosso en AlphaTauri, maakte eerder deze week na een lange periode van speculatie de nieuwe teamnaam bekend: Visa Cash App RB. De renstal heeft - vanzelfsprekend - de handen ineen geslagen met Visa als nieuwe titelsponsor. Het logo van de creditcarduitgever zal daarnaast op de auto's van Red Bull Racing zelf verschijnen. Ongetwijfeld een lucratieve deal dus.

Teamnamen Formule 1

Gezien het feit dat de Formule 1 een miljoenenbusiness is en veel teams hard moeten werken om überhaupt te overleven, zijn dergelijke samenwerkingen niet ongewoon. Meerdere teams hebben een grote sponsor in de officiële teamnaam zitten. Denk aan Oracle Red Bull Racing of Mercedes-AMG Petronas. Een groot verschil is echter wel dat bijvoorbeeld deze twee teams in de volksmond uitgesproken worden als Red Bull Racing en Mercedes. Daar lijkt bij Visa Cash App RB geen mogelijkheid voor. En 'Valtteri Bottas in de Stake F1 gaat binnendoor voorbij aan Pierre Gasly in de Visa Cash App RB', bekt gewoon niet lekker. Het haalt zelfs voor een deel de charme van de sport weg.

Giedo van der Garde

Ondanks dat je het een team niet kwalijk kan nemen dat de handen ineen geslagen worden met een grote sponsor, valt de nieuwe naam van het zusterteam van Red Bull Racing daarom slecht bij veel fans van de sport. Op het internet regent het negatieve reacties en ook analisten en experts hebben moeite het verhaal een positie draai te geven. Zo ook Viaplay-analist Giedo van der Garde. De inmiddels gepensioneerde coureur geeft via X zijn kijk op de zaak.

Visa Cash App RB

"Ik weet dat ik net met pensioen ben, dus ik wil niet klinken als "vroeger was alles zoveel beter", maar naar mijn mening is "Visa Cash App RB" geen toepasselijke naam voor een Formule 1-team", leest het. "We raken eraan gewend dat de Formule 1 gecommercialiseerd wordt, wat ook zo hoort, dus ik ben voor commerciële mogelijkheden, maar dit klinkt als een naam die een in Italië gevestigd team niet zou moeten dragen. Misschien bewijzen ze dat ik ongelijk heb, maar ik zie ons in de toekomst niet praten over dat geweldige team dat Visa Cash App RB heet."

I know I’ve just retired so I don’t wanna sound like “everything in the past used to be so much better”, but to my opinion “Visa Cash App RB” isn’t an appropriate name for a Formula One team. pic.twitter.com/YHGO2Uqg16 — Giedo van der Garde (@GvanderGarde) January 24, 2024