Verstappen eerste en derde na spectaculaire virtuele races op Silverstone en Mugello

De tweede en derde race van het virtuele kampioenschap Real Racers Never Quit hebben dinsdagavond veel spektakel opgeleverd. Max Verstappen deed mee aan de virtuele races van Team Redline en werd na een spectaculaire avond eerste en derde op Silverstone en Mugello.

Real Racers Never Quit werd in eerste instantie als virtuele competitie bedacht tijdens de corona-periode, zodat coureurs in ritme konden blijven en tevens de fans konden vermaken. Zelfs nu de coronacrisis achter de rug is, blijven coureurs in de winterstop meedoen aan het kampioenschap, dat tot 9 februari zal duren. Niet alleen Verstappen, maar andere bekende namen als Felipe Drugovich, Gabriel Bortoleto en nog veel meer racers nemen het op tegen simcoureurs.

Twee races

Op dinsdag stonden er twee races op het programma: een race met Formule 3-auto's op het circuit van Silverstone (18:00 uur), waarna om 20:00 uur de race in F4-auto's begon op het circuit van Mugello. Verstappen kwalificeerde zich voor beide races op P1 en won de eerste race van de avond in de F3-auto's. De race op het circuit van Mugello, in F4-auto's, verliep iets minder soepel. De Nederlander werd na een knotsgekke race derde achter racewinnaar Chris Lulham en Diogo Pinto, die tweede werd. Ze kwamen met zijn drieën over de streep, waarna er maar 0.011 seconden tussen de drie coureurs zat. P1 en P3 dus voor Verstappen op dinsdag.

So close at the finish line 😱🤏 pic.twitter.com/RaGyGePG22 — Team Redline (@TeamRedlineSim) January 23, 2024

Volgende week gaat Real Racers Never Quit verder. Op 30 januari volgt er een virtuele race met F3-auto's op het Virginia International Raceway en een F4-race op Motorland Aragon. Tot slot wordt er afgesloten met een GT3-race op het circuit Fuij. Deze race wordt op 9 februari verreden. Kijk hieronder de kwalificaties en races volledig terug.

They’ve done it again: our two winners of Round 3 🔥👏 pic.twitter.com/ICcqvRIZR6 — Team Redline (@TeamRedlineSim) January 23, 2024