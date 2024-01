Volgens Perry McCarthy, voormalig F1-coureur bij Andrea Moda en testcoureur van Benetton en Williams, moet Lewis Hamilton 'niet zo huilen' over het krijgen van steun. Volgens de Brit heeft hij dit in het verleden al meer dan genoeg gehad.

McCarthy, misschien beter bekend als Stig in het televisieprogramma Top Gear, neemt in gesprek met Essentialy Sports geen blad voor de mond als het gaat over Hamilton. "Lewis moet niet zo huilen om het gebrek aan steun. Hij heeft namelijk iets waar de meeste mensen alleen maar over kunnen dromen. Hij werd namelijk al van jongs af aan gesteund door Ron Dennis, het hoofd van McLaren, die in hem geloofde."

Artikel gaat verder onder video

Dennis had gelijk

Ondanks dat Hamilton in die periode 'maar' één titel won, zou hij in het tijdperk daarna zes keer wereldkampioen worden tussen 2014 en 2021. In 2021 kwam er een einde aan een reeks van vier titels op rij. Volgens McCarthy heeft Hamilton het gelijk van Dennis, toen dus teambaas van McLaren, al ruimschoots bewezen. "Hij heeft dat vertrouwen altijd beloond, want Lewis is en was briljant. Lewis kreeg een kans, en greep die kans met elk beetje van zijn ziel aan, dus hij betaalde het vertrouwen terug, maar Lewis moet niet zoveel praten over het gebrek aan kansen."

Toekomst Hamilton

Hamilton tekende in 2023 ondanks twijfels en veel geruchten over zijn toekomst bij tot eind 2025, waardoor hij dit seizoen en volgend seizoen nog in F1 zal racen. De Brit heeft sinds eind 2021 geen race meer gewonnen en zal, voordat hij weer begint te dromen over zijn achtste titel, in 2024 eerst die reeks willen doorbreken. Stiekem zal Hamilton hopen dat Mercedes in 2024 zo'n grote stap kan zetten dat hij de aanval kan openen, maar realistisch gezien lijkt dit hooguit pas in 2025 mogelijk te zijn.