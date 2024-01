Max Verstappen kan nu met een glimlach terugblikken op het onderonsje dat hij in 2016 had met Niki Lauda tijdens zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing. Het gaat specifiek om een woordenwisseling na de Grand Prix van België van dat jaar. Lauda en Verstappen waren het toen niet helemaal eens met elkaar.

Verstappen, sinds 2015 actief in F1 en sinds 2016 coureur van Red Bull Racing, heeft inmiddels drie kampioenschappen achter zijn naam staan. Net zoveel dus als Lauda, die in 1975, 1977 en 1984 wereldkampioen werd bij Ferrari (2x) en McLaren. Na de Grand Prix van België 2016 kreeg Verstappen vanwege zijn rijstijl en inhaalactie op Kimi Räikkönen, een inhaalactie op het rechte stuk van Kemmel, flink wat kritiek te verwerken van collega's, maar ook van oud-coureurs als Lauda. Lauda stelde toen dat de Nederlander eens lang een psychiater moest gaan. Verstappen zei toen het volgende over de kritiek van Lauda: 'Als ik ga, kunnen we net zo goed samen gaan'.

Verstappen over onderonsje met Lauda

In gesprek met The Times reageert Verstappen op het onderonsje met de inmiddels overleden Lauda. "Je moet een beetje een gevoel voor humor hebben, toch? De oudere generatie coureurs is vrij openhartig en recht voor z'n raap, maar daar houd ik wel van, want zo ben ik ook. Ik zeg wat ik denk. Als iemand iets tegen me zegt, zeg ik iets terug."

Verstappen spreekt zich uit

Sinds die reactie in 2016 is Verstappen wat rustiger en beheerster geworden, maar spreekt hij zich nog steeds uit over dingen waar hij het niet mee eens is. De sprintraces en de show rondom raceweekenden zoals Las Vegas zijn daar recent een goed voorbeeld van. Verstappen weet dat het niet veel effect heeft, maar wil ook niet doen alsof er niks aan de hand is. "Ik denk dat de Formule 1-bazen nog steeds geld verdienen of ik het nou leuk vind of niet, dus het is niet aan mij. Maar ik ga ook niet doen alsof, ik geef gewoon altijd mijn mening over positieve en negatieve dingen. Zo ben ik nu eenmaal."