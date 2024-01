James Allison, technisch directeur van Mercedes, is van mening dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton ondanks de laatste twee teleurstellende seizoenen nog steeds het vuur in zich heeft en gemotiveerd is om resultaten te behalen en wellicht ooit revanche te nemen voor 2021.

Er zijn geruchten dat Hamilton niet meer zo gemotiveerd zou zijn, terwijl er al sinds het einde van het seizoen 2021 eigenlijk na elk seizoen wel geruchten zijn dat hij met pensioen zou kunnen gaan. Het eerst teken dat deze geruchten niet bleken te kloppen, kwam toen Hamilton na lange onderhandelingen zijn contract verlengde tot eind 2025. In gesprek met Motorsport.com doet Allison, die deze maand zelf ook nog een contractverlenging tekende bij Mercedes, ook nog een duit in het zakje. De Brit laat weten dat hij niet gelooft dat er een coureur op de grid is die niet gemotiveerd is om zichzelf te laten zien. Ook Hamilton dus niet. "Ik denk dat het moeilijk is om ergens op de grid een coureur te vinden die niet gemotiveerd is. Ik denk dat dat een beetje bij hen hoort. En over het algemeen geldt dat hoe succesvoller de coureurs zijn geweest, hoe onontkoombaarder die dwangmatige behoefte om te winnen is."

Hamilton wil nog

Volgens Allison heeft Hamilton dit vuur nog wel degelijk, ondanks dat de laatste twee seizoenen vrij moeizaam waren ten opzichte van wat het team in het vorige tijdperk liet zien. "In het geval van Lewis, is dat een essentieel onderdeel van wie hij is. Dus er is geen twijfel over zijn motivatie om weer te winnen. Of hem dat wel of niet lukt, zal meer afhangen van het materiaal dat wij hem geven. Dat ligt niet aan hem. Die kwaliteit heeft hij altijd gehad."

Hamilton in 2024

Op het oog moet er iets heel bijzonders gebeuren wil Hamilton in 2024 meedoen om de titel. Red Bull, en dan vooral Verstappen, zijn dit tijdperk amper tot niet te verslaan en vallen daarnaast amper uit met problemen. Hamilton heeft sinds eind 2021 al geen race meer gewonnen en zal aan deze reeks in 2024 in ieder geval een einde willen maken. De vraag is of hij daar, in tegenstelling tot 2022 en 2023, in 2024 wel de auto voor krijgt en Mercedes voor het juiste concept kiest.