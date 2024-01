Ralf Schumacher heeft zich in het verleden meermaals kritisch uitgelaten over Guenther Steiner. De Italiaan is inmiddels ontslagen bij het team van Haas, al reageert de Duitser niet zoals je zou verwachten. Hij vindt het jammer dat Steiner vertrokken is, al komt hij wel met een mogelijke vervanger.

Steiner en Haas zijn eigenlijk al jarenlang een combinatie die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in de Formule 1-paddock, maar daar kwam twee weken geleden plotsklaps een eind aan. De Italiaan, die onder fans geliefd werd door zijn hilarische bijdrage aan de Netflix-hitserie Drive to Survive, moet het veld ruimen bij de Amerikaanse renstal wegens een gebrek aan consistentie in de resultaten. Hij wordt vanaf dit seizoen vervangen door Komatsu. Daarmee kwam er een eind aan een samenwerking sinds 2014.

Ruzietjes

Schumacher doet nu ook zijn zegje over de ontslagen teambaas. Het is over het algemeen bekend dat de Duitse analist door de manier waarop Steiner om is gegaan met neefje Mick Schumacher geen groot fan is van de Haas-baas. Steiner besloot na afloop van het 2022-seizoen om afscheid te nemen van de jonge coureur. Volgens het Amerikaanse team presteerde Schumacher niet naar behoren en dus besloot men om het plekje naast Kevin Magnussen in te vullen met de meer ervaren Nico Hülkenberg, een beslissing die in de familie Schumacher vanzelfsprekend niet in goede aarde viel.

Reactie Schumacher

In de tussentijd is er dan ook regelmatig met modder gegooid in de media tussen het tweetal. Nu Steiner vertrokken is, lijkt Schumacher de strijdbijl te begraven. Hij vindt het in gesprek met Formula1.de zonde dat de markante voorman vertrokken is: "Hij was een merk. Het is jammer dat er nu weer een figuur vertrokken is uit de Formule 1. Wellicht is het inderdaad tijd dat de positie met iemand anders ingevuld wordt. De tijd zal het leren." Hij komt ook nog met en mogelijke vervanger: Otmar Szafnauer. "Hij is bekend is de Formule 1 en heeft expertise. Hij kan nieuwe mensen binnenhalen die het team vooruit helpen."