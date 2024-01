Max Verstappen komt vandaag en morgen in actie tijdens de virtuele 24-uursrace op Daytona en natuurlijk zal hij uitkomen voor Team Redline. De wedstrijd wordt gehouden op het platform iRacing. Dit is waar en wanneer je de drievoudig Formule 1-kampioen dit weekend kan volgen.

Verstappen is naast drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 ook een fervente simracer. De Nederlander is aangesloten bij Team Redline en is vaak te zien in virtuele edities van de bekende langeafstandsraces: de 24 Uur van Le Mans, 24 Uur van Daytona, 24 Uur van de Nürburgring, 12 Uur van Sebring en 12 Uur van Bathurst. Daytona is dit weekend aan de beurt, een week voordat de echte IMSA WeatherTech SportsCar Championship-race begint. Vorig jaar namen maar liefst 16.651 simracers en 4.191 teams deel. Naast Verstappen zullen ook Gustavo Ariel, Luke Bennett, Sebastian Job, Sam Kuitert, Florian Lebigre, Chris Lulham, Alexey Nesov, Diogo Pinto, Ole Steinbraten, Josh Thompson, Gianni Vecchio en Cooper Webster uitkomen voor Team Redline.

Verstappen verruilt BMW voor Mercedes-AMG

Verstappen zal net als vorig jaar uitkomen in de GT3-klasse. Het zal wel een andere auto zijn, namelijk de Mercedes-AMG GT3 in plaats van de BMW M4 GT3. Het evenement is om 13:00 uur Nederlandse tijd begonnen met een vrije training. Er zal ook nog een korte kwalificatiesessie worden gehouden. De groene vlag wordt gezwaaid om 13:40 uur. De livestream is te zien op het Twitch-kanaal van Team Redline.