Dit zijn voorlopig alle vrouwen die gaan racen in F1 Academy

Redactie

Woensdag 17 januari 2024 16:16

Parallel aan het Formule 1-seizoen zal in 2024 het tweede jaar van de F1 Academy van start gaan. Diverse teams hebben hun rijders al aangekondigd en GPFans zet op een rijtje wie er bij welk team aan de slag gaat in 2024 in de F1 Academy.

Met het opheffen van de W Series werd in 2023 het eerste jaar van de F1 Academy gereden. Deze relatief nieuwe klasse is bedoeld om jonge vrouwelijke coureurs een platform te bieden, met als uiteindelijk doel door te stromen naar de Formule 1. Marta Garcia mag zich de eerste kampioen van de klasse noemen en de Spanjaard heeft inmiddels de stap gezet naar het Formula Regional European Championship. In 2024 zullen er zes ronden zijn in het kampioenschap, waarbij het spektakel eind augustus ook langskomt in Zandvoort.

Artikel gaat verder onder video

Deelnemerslijst

Woensdag werd bekend Chloe Chambers, gesteund door het team van Haas, ook gaat racen in de F1 Academy. Zij zal dat doen voor het team van Campos Racing. Er zijn in totaal vijf teams die meedoen aan het kampioenschap en elk team beschikt over drie coureurs. MP Motorsport heeft voorlopig nog geen rijders aangekondigd, maar ook de andere teams moeten de zitjes nog invullen. Daardoor ziet de voorlopige deelnemerslijst er als volgt uit.