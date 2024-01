Het gaat volgens Formu1a.uno nog even duren voordat Carlos Sainz en Ferrari er samen uit zijn qua contractverlenging. Beide partijen zouden nog met een heleboel vragen zitten, die beantwoord moeten gaan worden voordat het seizoen van start gaat, begin maart.

Het contract van Charles Leclerc, maar ook die van Sainz verloopt aan het einde van 2024. Hoewel alles er op lijkt te zijn gericht om beide mannen voor de Scuderia te behouden, moeten de voorwaarden nog wel worden uitonderhandeld. Precies op dat punt zou het nu spaak lopen bij de Spanjaard en zijn Italiaanse werkgever.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen met Team Redline in actie tijdens virtuele 24 uur van Daytona

Looptijd is struikelblok

Daar waar Leclerc naar verwachting een meerjarige deal gaat tekenen bij Ferrari, zou Sainz een andere overeenkomst zijn voorgeschoteld. De Spanjaard zou nu ook inzetten op een meerjarige deal, maar daar lijkt Ferrari nog niet over uit te zijn. Hoewel het nog onduidelijk is wat nu precies de besproken voorwaarden zijn geweest, is het vrij zeker dat Sainz inzet op een meerjarige overeenkomst.

John Elkann

In 2023 gaf Sainz aan dat hij wel redelijk klaar is met de eenjarige deals, die hij in het verleden aangeboden kreeg. Het gaat er dus op lijken dat vooral Ferrari hierin terughoudend is, al is de verwachting dat de twee partijen er met elkaar zullen uitkomen. Ferrari is namelijk gebaat bij stabiliteit, ook CEO John Elkann gaf vorig jaar aan dat er andere problemen zijn, dan het huidige rijdersduo.