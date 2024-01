Vincent Bruins

Woensdag 17 januari 2024 20:53

Het einde van de Dakar Rally van 2024 is bijna in zicht. Vandaag werd de tiende van twaalf etappes verreden in Saoedi-Arabië. Het was drama bij de auto's waar problemen voor Carlos Sainz en Sébastien Loeb zorgden voor een aantal verrassingen. Gert Huzink maakte een klapper mee, maar wist desondanks te zegevieren.

Er werd een ronde van 609 kilometer verreden rondom de oase Al-'Ula. 371 kilometer hiervan was de special stage. Ricky Brabec ligt al sinds de zesde proef aan de leiding van het klassement, maar de Honda-rijder moest tot Etappe 10 wachten voor zijn eerste zege van de rally. Hij was 2 seconden sneller dan José Ignacio Cornejo en 20 seconden sneller dan Adrien Van Beveren, twee van zijn teamgenoten. Ross Branch moest het doen met de zevende stek na wat navigatiefoutjes en verloor 3 minuten en 45 seconden op Brabec wiens voorsprong nu 10 minuten en 54 seconden is. Manuel Andújar won bij de quads en liep een extra twee en een halve minuut uit op Alexandre Giroud. Marcelo Gastaldi scoorde zijn eerste etappezege bij de T3-Buggy's, maar het is nog altijd Mitch Guthrie die met 28 minuten leidt voor Cristina Gutiérrez. Bij de T4-Buggy's verkleint Sara Price het gat naar klassementsleider Xavier de Soultrait van 28 naar 20 minuten dankzij haar eerste etappezege van de rally.

Problemen voor de koplopers en de Coronels

Guerlain Chicherit was vandaag het snelst bij de auto's. De Toyota-coureur was de koploper bij elk waypoint op één na. Brian Baragwanath werd indrukwekkend tweede in de Century-buggy voor de drie Toyota's van Benediktas Vanagas, Eugenio Amos en Romain Dumas. De grote namen kwamen in Etappe 10 in de problemen. Sébastien Loeb reed twee keer lek en het verwisselen van de banden werd hem erg lastig gemaakt, toen de hydraulische krik van zijn Prodrive Hunter het begaf. Ondanks zijn zestiende tijd, won hij tóch nog tijd op klassementsleider Carlos Sainz. De Spanjaard liep namelijk zoveel lekke banden op dat hij geen reserverubber meer had en moest wachten op assistentie van Audi-teamgenoot Mattias Ekström. Sainz werd 22e en ziet zijn voorsprong op Loeb verkleinen van 20 minuten en 33 seconden naar 13 minuten en 22 seconden. Tim en Tom Coronel werden vandaag vijftigste, nadat het linkervoorwiel van hun Century-buggy was afgebroken met nog 70 kilometer te gaan. De Nederlandse tweeling verloor vier uur en kwam in het donker aan de finish. Maik Willems deed het kalm aan en klokte de 44e tijd in Etappe 10.

Huzink zegeviert ondanks klap

Net als bij de negende etappe won Gert Huzink ook de tiende etappe met zijn Renault-hybridetruck, ondanks enorm veel rugpijn na een sprong tijdens de proef. Hij was 68 seconden sneller dan klassementsleider Martin Macík die inmiddels meer dan twee uur voorsprong heeft op zijn Tsjechische landgenoot Aleš Loprais in de tussenstand. Michiel Becx werd vandaag derde, negen minuten achter Huzink, terwijl Pascal de Baar de top vijf completeerde voor Janus van Kasteren. Ook Ben de Groot en Richard de Groot vonden we nog in de top tien. Maar waar is Mitchel van den Brink dan geëindigd? De steun van de versnellingsbak van zijn Eurol-Iveco brak na 100 kilometer af en hij liep ook nog een lekke band en een kapotte krik op. Hij verloor maar liefst 80 minuten en kwam als zeventiende aan de finish, maar behoudt nog wel de derde positie in het klassement met meer dan een uur voorsprong op Van Kasteren.