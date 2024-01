Brian Van Hinthum

Woensdag 17 januari 2024 14:31

Lewis Hamilton heeft nog altijd zijn droom van een achtste wereldtitel nog niet opgegeven. De Mercedes-coureur hoopt in 2024 opnieuw een gooi te doen naar zijn felbegeerde recordbrekende kampioenschap, maar volgens Sky Sports-verslaggeefster Natalie Pinkham hoeft hij daar niet op te rekenen.

Hamilton werd dit seizoen derde in het wereldkampioenschap van de Formule 1 en de zevenvoudig wereldkampioen was blij om de W14 na wederom een teleurstellend jaar achter zich te laten. De Britse coureur hoopt na het mislopen van zijn achtste wereldtitel in 2021 nog altijd vurig om dat recordbrekende aantal van acht titels te bereiken, maar moet dus al drie jaar op rij pas op de plaats maken voor Max Verstappen. Hamilton wist daarnaast sinds zijn zege in Djedda van 2021 geen enkele zege meer te pakken in de koningsklasse.

Tot vijftigste

De Mercedes-coureur zal dan ook blij zijn geweest om het 2023-boek te sluiten en richting de winterstop te gaan. Het wordt natuurlijk maar zeer de vraag of Hamilton in 2024 wél een gooi naar de titel kan doen, want het gat met Red Bull is nog altijd groot en zou zelfs groter kunnen worden over de winter. Volgens Pinkham wordt het een lastig verhaal voor de Brit om überhaupt nog aan een achtste titel te denken: "Ik denk dat hij dan moet rijden tot zijn vijftigste", zo citeert Express haar op het Autosport International-evenement.

Groot gat?

Vervolgens gaat ze even op serieuze noot verder: "Ik hoop dat het zal gebeuren. Het probleem is dat Mercedes behoorlijk op achterstand staat door het veranderen van het concept. Ik denk dat er een regelwijziging nodig is om ervoor te zorgen dat ze weer naar voren kunnen komen. Maar goed, we zeggen wel dat ze mijlen ver achter liggen, maar hij werd nog steeds derde in het wereldkampioenschap en Mercedes wed tweede. Het gat is dus niet zó groot, maar ze zagen er in 2023 ook niet uit alsof ze voor een overwinning mee konden doen."