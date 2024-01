Vincent Bruins

Vandaag werd de negende etappe van de 2024-editie van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië verreden. Carlos Sainz staat onder druk van Sébastien Loeb. De negenvoudig wereldkampioen heeft een aantal minuten goed weten te maken op de vader van Ferrari F1-coureur Carlos Sainz junior. Bij de vrachtwagens was Gert Huzink ijzersterk en verdiende de etappezege.

De 639 kilometerlange etappe van Ha'il naar Al-'Ula had een special stage van 417 kilometer. Adrien Van Beveren was de snelste bij de motoren vandaag voor Honda-teamgenoten Ricky Brabec en Pablo Quintanilla. Brabec heeft zijn voorsprong op Ross Branch in het klassement weten uit te breiden. Branch werd vandaag vijfde op de proef. Het gat is nu 7 minuten en 9 seconden. José Ignacio Cornejo is zijn derde plek in de tussenstand kwijtgeraakt aan Van Beveren. Bij de quads is het verschil aan de kop van het veld 6 minuten en 13 seconden, nadat Alexandre Giroud met zijn etappezege tijd won op Manuel Andújar. Nicolás Cavigliasso, een voormalig winnaar bij de quads, komt nu uit in de T3-Buggy's. Hij won de negende proef van 2024, zeven minuten voor Francisco López Contardo. Ondertussen ziet Mitch Guthrie zijn voorsprong op Cristina Gutiérrez verkleinen van 34 naar 28 minuten. Cristiano Batista won Etappe 9 bij de T4-Buggy's. João Ferreira voelt een kans op de overwinning wegglippen, nadat hij 80 minuten verliest. Sara Price springt omhoog naar P2 in het klassement, 28 minuten achter Xavier de Soultrait.

Probleemloze dag voor de Nederlanders

Sébastien Loeb was het snelst bij elke waypoint vandaag, ondanks twee lekke banden. De Prodrive Hunter-coureur schreef de negende etappe op zijn naam bij de auto's en maakte 4 minuten en 14 seconden goed op Carlos Sainz die, ondanks assistentie van Audi-ploegmaten Mattias Ekström en Stéphane Peterhansel, Loeb niet achter zich kon houden. Mathieu Serradori werd indrukwekkend derde met de Century CR6. Hij schuift op richting de top vijf in het klassement ten koste van Guerlain Chicherit. In de tussenstand vinden we Sainz nog altijd aan de leiding, maar het gat naar Loeb is nu 20 minuten en 33 seconden. Ondertussen werden Tim en Tom Coronel 28e op de proef. De Nederlandse tweeling, rijdend met dezelfde achterwielaangedreven bolide als Serradori, heeft een plekje goedgemaakt in het klassement waar we ze nu op P21 vinden. Maik Willems klokte de 42e tijd in Etappe 9 en treedt de top 30 binnen met zijn Toyota.

Huzink zegeviert ondanks missen waypoint

Gert Huzink heeft voor het eerst een etappe in de Dakar Rally op zijn naam geschreven bij de vrachtwagens. Hij was vorig jaar al het snelst op de derde proef, maar vanwege de reglementen omtrent de neutralisatie van een stage was hij niet de winnaar. Vandaag was hij dat dus wel in Etappe 9 met zijn Renault-hybridetruck, ondanks dat hij nog even moest omkeren na het missen van een waypoint. Huzink was 92 seconden sneller dan klassementsleider Martin Macík. Aleš Loprais finishte 3 minuten achter zijn Tsjechische landgenoot als derde op de proef en heeft de tweede positie in de tussenstand afgepakt van Mitchel van den Brink. De Eurol-Iveco van laatstgenoemde liep een achterstand op van 45 minuten, vanwege een kapotte turbo speed sensor. Aan het eind van Etappe 9 had de Nederlander weer 21 minuten goedgemaakt op de koplopers. Jaroslav Valtr completeerde de top vijf voor Pascal de Baar, Janus van Kasteren, Michiel Becx en Vick Versteijnen.