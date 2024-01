Remy Ramjiawan

Het team van Ferrari zal in 2024 voor het eerst sinds de introductie van het nieuwe reglement onder de gewichtslimiet van 798 kilogram komen, zo weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. De renstal wist zo'n zes kilo te besparen vergeleken met de SF-23 en dat kan resulteren in flink wat tijdwinst.

De Scuderia is sinds de introductie van de Formule 1-auto's met het grondeffect op de zaterdagen erg snel, maar dat tempo kan niet altijd worden gehaald op de zondagen. De SF-23 was daarnaast ook een echte bandenvreter en de brigade van Frédéric Vasseur is dan ook aan de slag gegaan om de pijnpunten te verhelpen. Één van die punten was het gewicht van de auto, maar dat moet met de Ferrari 676 zijn opgelost.

Afgeslankte Ferrari 676

Ferrari durft nog niet uit te spreken wat de competitiviteit zal zijn in 2024, maar de data uit de windtunnel en de simulaties zouden voor veel optimisme zorgen. Zo is er onder leiding van Enrico Cardile (aerodynamicus) een nieuwe koers ingezet. Dat heeft ervoor gezorgd dat de Ferrari 676 ten opzichte van de SF-23 zo'n zes kilogram heeft verloren en daarmee verwacht de Scuderia zo'n anderhalve tiende te winnen. Elke tien kilogram wat een team weet te besparen, levert in de praktijk ongeveer zo'n drie tienden op. "De carrosserie is lichter gemaakt, evenals de nieuwe, smallere versnellingsbak om plaats te bieden aan een grotere diffuser", zo valt te lezen.

Uiteindelijk is Red Bull Racing nog steeds de benchmark en ook het Italiaanse medium verwacht dat het Oostenrijkse team op haar beurt weer een afgeslankte RB20 op de mat zal brengen. De tijdwinst van Ferrari is dus relatief en pas tijdens de eerste race in Bahrein, zal te zien zijn in hoeverre de Scuderia haar zaakjes voor elkaar heeft.